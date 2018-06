Thy genomineerd voor Laureus Award en kan Chapecoense opvolgen

Lennart Thy is genomineerd voor de Laureus Sporting Moment Award, een van de grootste prijzen ter wereld op sportgebied. De aanvaller, die het afgelopen seizoen door VVV-Venlo gehuurd werd van Werder Bremen, maakt kans op de prijs doordat hij stamcellen doneerde aan een leukemiepatiënt met wie hij een volledige DNA-match had.

De Duitse aanvaller moest daardoor niet alleen de wedstrijd tegen PSV laten schieten, maar had maanden nodig om volledig te herstellen. Tijdens het duel met de Eindhovenaren klonk er in de elfde minuut applaus voor Thy en ook in andere Eredivisie-stadions werd stilgestaan bij de actie van de Duitser. “Natuurlijk was het een belangrijke wedstrijd die voor ons op het programma stond, maar toen ik bericht kreeg dat ik stamcellen kon afstaan, was mijn keuze snel gemaakt. Voor mij was het vanzelfsprekend dat ik mee zou werken, er stond een mensenleven op het spel. Ik weet niet hoe het bij anderen werkt, maar voor mij was het meteen duidelijk”, reageerde Thy toen.

De Laureus Foundation is gevestigd in Londen en Thy is voor de maand juni voorgedragen voor de prijs. Vorig jaar werd de award gewonnen door de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense. Onderweg naar de finale van de Copa Sudamerica stortte het vliegtuig met de selectie van de club neer. Slechts drie spelers overleefden het ongeval.