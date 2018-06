‘FC Utrecht troeft Manchester City af en hengelt Boussaid binnen’

FC Utrecht heeft zich versterkt met het Belgische toptalent Othman Boussaid, zo meldt De Telegraaf zaterdag. De achttienjarige middenvelder annex buitenspeler komt transfervrij over van Lierse SK. Het aantrekken van de jeugdinternational wordt gezien als een knappe prestatie van de club uit de Domstad, daar ook Manchester City Boussaid wilde aantrekken.

De concurrentie om de handtekening van Boussaid was groot. Behalve Manchester City aasden ook verschillende Belgische topclubs op zijn diensten. Volgende week zal de overstap van het talent worden afgerond, schrijft de krant. De komst van Boussaid is te danken aan directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, hoofd scouting Alje Schut en de in België werkzame scout Stefaan Tanghe. Zij hebben er alles aan gedaan om het toptalent te strikken.

Boussaid maakte het afgelopen seizoen zijn debuut op het tweede niveau van België en maakte in zijn eerste veertien wedstrijden veel indruk. Hij is niet de eerste versterking voor Utrecht. Eerder wist de club ook al Leon Guwara, Joris van Overeem en Simon Gustafson vast te leggen. Laatstgenoemde werd voor een bedrag van circa een miljoen euro overgenomen van Feyenoord.