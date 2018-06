Gullit verklaart slechte eerste helft Oranje: ‘Een verschrikkelijke periode’

Ruud Gullit was niet verrast door de zwakke eerste helft van het Nederlands elftal tegen Slowakije. Donderdag werkte Oranje een matige eerste 45 minuten af tegen de Slowaken en ging het met een 1-0 achterstand de rust in. Gullit denkt dat er verschillende factoren een rol spelen in het tegenvallende optreden. “Ronald Koeman weet als geen ander met welk gevoel zijn internationals aan de aftrap stonden in Slowakije”, schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf.

Interlandvoetbal aan het einde van het seizoen is volgens Gullit niet iets waar de internationals naar uitkijken. “Voor iedere speler is dit een verschrikkelijke periode. Aan het einde van het seizoen jezelf opladen voor vriendschappelijke interlands zonder dat daar een groot toernooi op volgt, valt niet mee. Zeker niet voor basisspelers bij Oranje en helemaal niet als een kleine voetbalnatie als Slowakije de tegenstander is.”

Volgens de oud-speler van onder meer AC Milan werd in het eerste bedrijf tegen Slowakije niet alles gegeven. “Als speler ben je na een lang en slopend seizoen toe aan vakantie en probeer je het karwei op halve kracht te klaren. Vanuit je club word je tevens op het hart gedrukt om niet geblesseerd te raken”, aldus Gullit. “Een blessure betekent dat je een nieuw seizoen bijna per definitie met een achterstand begint. Je moet namelijk doortrainen, behandelingen bij de fysiotherapeut volgen zodat er nauwelijks sprake van vakantie is om je lichaam tot rust te laten komen. Terwijl dat juist zo belangrijk is in de zomerstop.”

Oranje kwam sterk uit de kleedkamer in de tweede helft en dat had volgens Gullit alles te maken met Koeman. De bondscoach zal niet verrast zijn door de eerste helft, denkt Gullit. ”Als ervaringsdeskundige weet Koeman ook hoe je je elftal na zo’n zwakke eerste helft toch nog aan de praat krijgt. Ongetwijfeld heeft hij een stevig praatje gehouden in de rust en bracht hij met Ruud Vormer een gretige debutant, die wel vol gas wilde geven om zich te manifesteren. Tegen een opponent van het kaliber Slowakije kan je de wedstrijd zo kantelen, maar maandag in Turijn tegen Italië zal dit niet lukken.”