‘Massale belangstelling vanuit Europese top voor Steven Bergwijn’

Steven Bergwijn heeft zich in de kijker gespeeld bij een groot aantal Europese topclubs. Volgens De Telegraaf staat de aanvaller van PSV op het lijstje van Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur. Daarnaast zou er ook interesse zijn vanuit de Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Concreet heeft nog geen club zich gemeld voor de twintigjarige buitenspeler annex spits van de Eindhovenaren.

Bergwijn gaf na de behaalde landstitel aan dat hij geen transferplannen heeft en bij PSV blijft. Het is echter de vraag of hij daar hetzelfde over denkt wanneer een van de genoemde clubs zich meldt. De interesse van de vele clubs komt niet uit de lucht vallen. Met acht doelpunten en elf assists had hij een groot aandeel in het behaalde kampioenschap van het afgelopen seizoen. In de winterstop deed het Italiaanse Torino al een poging om hem los te weken, maar een bod van twaalf miljoen euro werd destijds geweigerd.

Het contract van Bergwijn in het Philips Stadion loopt nog door tot medio 2021. De aanvaller werd volgens het dagblad na de winterstop iedere wedstrijd bekeken door scouts van Liverpool. De verliezend Champions League-finalist heeft zich nog niet gemeld bij PSV en dat geldt ook voor alle andere clubs. Bergwijn hoeft dus voorlopig geen knopen door te hakken, maar hij zal wel voor zichzelf moeten bepalen of hij nog een jaar bij PSV wil blijven of dat hij de sprong gaat wagen.