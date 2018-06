Frankrijk overklast Italië met hoofdrol voor Dembélé

De nationale ploeg van Frankrijk heeft vertrouwen getankt in aanloop naar het WK in Rusland. Het team van bondscoach Didier Deschamps rekende vrijdagavond met 3-1 af met Italië en liet bij vlagen meer dan uitstekend voetbal zien in Nice.

Frankrijk had nog geen tien minuten nodig om de score te openen. Kylian Mbappé volleerde de bal op Salvatore Sirigu, maar de doelman was kansloos op de rebound van dichtbij van Samuel Umtiti. De verdediger van Barcelona maakte zijn tweede interlanddoelpunt. Het eerste gevaar van Italië kwam van Mario Balotelli: de aanvaller punterde over. Frankrijk bleef hoe dan ook de bovenliggende partij en vergat de score uit te breiden: een schot van N’Golo Kanté trof via Sirigu de paal en ook Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Mbappé zorgden vervolgens voor dreiging.

Na een klein half uur spelen was het alsnog raak in de Allianz Riviera: Griezmann mocht na een overtreding op Lucas Hernández aanleggen vanaf elf meter en liet Sirigu kansloos. Italië deed echter voor rust nog wat terug, want na 36 minuten tikte Leonardo Bonucci binnen nadat Hugo Lloris een vrije trap van Balotelli niet voldoende had verwerkt. In de tweede helft hadden les Bleus wederom snel toe kunnen slaan: Dembélé liet Jorginho zijn hielen zien en haalde vervolgens hard uit, maar de dwarsligger voorkwam een treffer.

Frankrijk liep Italië bijwijlen onder de voet en het leek wachten op de 3-1; zo schoot Corentin Tolisso vanaf de rand van het strafschopgebied rakelings naast. Na 63 minuten viel die derde treffer alsnog: Dembélé pikte de bal op nadat Mbappé zich had stukgelopen op de verdediging en schilderde het leer prachtig in de bovenhoek. De aanvaller van Barcelonan werd kort hierna getrakteerd op een publiekswissel en gescoord werd er niet meer. De Franse ploeg begint op 16 juni tegen Australië aan het WK en speelt daarna tegen Peru en Denemarken.