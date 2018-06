FC Dordrecht loopt blauwtje: ‘Ik zou het profvoetbal wel in willen’

Marciano Mengerink blijft bij VV Katwijk. De aanvaller groeide dit seizoen met 28 doelpunten uit tot de topscorer van de Tweede Divisie en speelde zich zodoende in de kijker van FC Dordrecht. “Dat het uiteindelijk niks geworden is, heeft niks met mijn ambities te maken”, vertelt Mengerink aan Voetbal in de Bollenstreek.

“Ik zou zeker nog het betaalde voetbal in willen, alleen wel bij een club die de overtuiging heeft dat ik hun eerste spits word. Dat miste ik eigenlijk een beetje”, aldus de 27-jarige Mengerink, die sinds 2014 voor Katwijk speelt en daarvoor uitkwam voor Barnet, SDV Barneveld en FC Zutphen.

De spits had overigens wel op meer concrete interesse gehoopt: “Gewoon als ik puur naar het afgelopen seizoen kijk, dan is dat het beste seizoen geweest dat ik tot nu toe gespeeld heb. 28 doelpunten, met maar één penalty. Er was altijd al wel wat belangstelling, maar daarom had ik misschien wel gedacht dat het dit seizoen iets meer zou zijn.”

Mengerink voegt eraan toe dat hij het naar zijn zin heeft bij Katwijk: “Ik hoef niet weg bij Katwijk (…) Alleen je weet het nooit. Als een club bovenkant Jupiler League of een mooi avontuur in het buitenland voorbij komt, kan het toch gaan kriebelen. Ik heb altijd gezegd dat ik het hoogst haalbare eruit wil halen.”