Bizarre rode kaart Tosun tijdens interland na ruzie met publiek

Turkije heeft vrijdagavond niet kunnen winnen van van WK-ganger Tunesië. In Genève kwam de ploeg van bondscoach Mircea Lucescu niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De Turken eindigden de wedstrijd met tien man, doordat aanvoerder Cenk Tosun in de tweede helft rood pakte. Hij werd woedend nadat hij het aan de stok had gekregen met supporters op de tribune.

De spits van Everton had de Turken tien minuten na rust vanaf elf meter op voorsprong geschoten, waarna de stand twee minuten later gelijk werd getrokken door Anice Badri. De middenvelder scoorde met een fraaie en onhoudbare volley. Vlak daarna werd het spel plots stilgelegd nadat Tosun de tribune op wilde stormen.

Terwijl het spel in volle gang was, kreeg de aanvaller een verhitte discussie met een groep supporters. Met wilde armgebaren liep hij richting de tribune achter de dug-out van Turkije, waar zijn ploeggenoten de discussie met verbazing volgden en Tosun maar niet rustig wisten te krijgen. Volgens diverse Turkse media kreeg de familie van Tosun op die tribune ruzie met andere fans en was dat de aanleiding voor de woedeuitbarsting. De reactie van Tosun was voor de scheidsrechter aanleiding om hem met een directe rode kaart van het veld te sturen.

Met een man minder leek Turkije tegen een nederlaag aan te lopen. Tien minuten voor tijd tekende Ferjani Sassi voor de 2-1 namens Tunesië. Caglar Söyüncü wist een nederlaag te voorkomen. De verdediger van SC Freiburg schoot van dichtbij raak na een voorzet vanaf de rechterflank.