Faber zocht steun bij Cocu: ‘Daardoor krijg je ook een bepaalde rust’

Ernest Faber heeft een moeizaam seizoen achter de rug met FC Groningen. Door tegenvallende resultaten bungelden de Groningers vrijwel het gehele seizoen in het rechterrijtje en eindigde het door een sterk einde op de twaalfde plaats. Tijdens de moeilijke momenten zocht Faber steun bij PSV-trainer Phillip Cocu, van wie hij tussen 2013 en 2015 assistent was in het Philips Stadion.

"Op dat soort momenten heb je een beetje app-contact met elkaar. Zo van: rustig blijven, vasthouden aan je visie en daarin even de nieuwe normen zetten. En vooral aandacht hebben naar elkaar, want daar heb je invloed op. Alles wat afleidt proberen af te schermen voor het team en voor de staf", laat Faber weten in gesprek met FOX Sports.

Cocu is niet de enige trainer met wie hij geregeld contact heeft. "Maar met meerdere mensen in de voetbalwereld deel je de ervaringen. Dat is wel prettig. Daardoor krijg je ook een bepaalde rust: we houden vast aan wat we hebben afgesproken”, aldus Faber, die zijn laatste vijf wedstrijden met Groningen niet verloor. "Als je punten pakt krijg je meer zelfvertrouwen, wordt iedereen wat vrolijker en wat opener. En dan gaat de samenwerking dus wat makkelijker verlopen.”