Busquets wijst topfavoriet aan: ‘Daaronder komt een groep van vier landen’

Sergio Busquets ziet Brazilië als grootste kanshebber voor de eindzege op het WK. De vijfvoudig wereldkampioen gaat in Rusland op jacht naar de eerste wereldbeker sinds 2002. Volgens Busquets heeft Brazilië betere papieren dan zijn eigen ploeg Spanje, hoewel de middenvelder zijn land wel onder de kandidaten voor de titel schaart.

"De topfavoriet is Brazilië", verzekert Busquets vrijdag in een interview met TV3. "Daaronder zit een groep landen waar wij ook toe behoren, samen met Duitsland, Argentinië en Frankrijk. Die landen hebben fantastische spelers en niemand zou raar opkijken als een van die ploegen wereldkampioen wordt. Wij hadden een slecht WK in Brazilië, maar een heel goed toernooi in Zuid-Afrika."

Busquets zegt zin te hebben in het WK en volgens de middenvelder van Barcelona staat Spanje er fysiek goed voor. "De groepsfase wordt niet makkelijk, maar we hebben de potentie om ver te komen", stelt hij. In Groep B kruist Spanje de degens met Portugal, Iran en Marokko. Vier jaar geleden was de poulefase nog het eindstation voor la Furia Roja, maar na een ongeslagen kwalificatiereeks is het vertrouwen teruggekeerd.

De 102-voudig international van Spanje wordt ook gevraagd naar Lionel Messi, zijn ploeggenoot bij Barcelona. De aanvaller verloor in 2014 in de finale van Duitsland. Als het in 2018 weer niet lukt om het WK te winnen met Argentinië, doet dat volgens Busquets niets af aan zijn status. "Leo heeft geen eindzege op een WK nodig om de beste speler ter wereld te zijn. Dat is hij het afgelopen decennium voortdurend geweest. Hij zal altijd herinnerd worden."