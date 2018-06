Update: Sporting-voorzitter ontkent vertrekwens van Carvalho

In navolging van Daniel Podence en doelman Rui Patrício heeft ook William Carvalho om ontbinding van zijn contract gevraagd bij Sporting Portugal. De verbintenis van de 41-voudig Portugees international loopt door tot de zomer van 2020, maar daar wil hij nu vanaf. Reden voor zijn vertrekwens is de recente aanval van de selectie van Sporting door een groep hooligans.

De vraag van Carvalho om zijn contract te laten ontbinden komt niet geheel uit de lucht vallen. Hij wordt al langer in verband gebracht met een transfer, met Everton als geïnteresseerde partij. Na de aanval van de hooliangs tijdens de training van een aantal weken geleden, werd al gevreesd voor een grote leegloop bij Sporting. Diverse Portugese media laten weten dat Carvalho nu wil vertrekken en dat werd eerder op de dag al bevestigd door voorzitter Bruno de Carvalho.

De kans is groot dat Carvalho zijn loopbaan voortzet in de Premier League. Behalve Everton werd hij in het verleden ook al gelinkt aan clubs als Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur en West Ham United. Sporting houdt op zijn beurt rekening met mogelijk meer vertrekkende spelers. Ook trainer Jorge Jesus wordt in verband gebracht met een vertrek uit Lissabon.

Update 1 juni 22.05 uur - Sporting-voorzitter ontkent verzoek tot ontbinding van Carvalho

Sporting Portugal zou tegenover CMTV hebben bevestigd dat William Carvalho om contractontbinding heeft gevraagd, maar voorzitter Bruno de Carvalho spreekt dat vrijdagavond tegen. “William? Hij is hier nog niet gearriveerd, maar als hij zich hier weer meldt, dan kan het zijn dat de rest van de ploeg al weg is”, was de preses ironisch. Een verzoek tot contractontbinding is volgens De Carvalho niet binnengekomen.