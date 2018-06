De verbazingwekkende obsessie van de Britse tabloids met Raheem Sterling

MANCHESTER - ‘Ace’s sick new tattoo: Raheem shoots himself in the foot’, kopte The Sun vorige week dinsdag. De Engelse boulevardkrant pakte uit met een verhaal over de tatoeage van Raheem Sterling, die een geweer op zijn rechterbeen heeft laten zetten. Het is zeker niet de eerste keer dat de 23-jarige aanvaller op de voorpagina's van de Engelse tabloids te vinden is. Maar waarom is Sterling zo’n gewild slachtoffer voor de boulevardpers?

Door Chris Meijer

The Sun nam na het zien van de tatoeage van Sterling contact op met anti-wapenorganisaties. Zij spraken schande van de tattoo en noemde die ‘walgelijk’. “Raheem moet zich diep schamen. Het is compleet onacceptabel. We eisen dat hij zijn tattoo laat weglaseren en het gaat bedekken met een andere tattoo. Als hij weigert, moet hij weg bij de nationale ploeg van Engeland. Hij moet een rolmodel zijn, maar verheerlijkt wapens”, liet Lucy Cope van ‘Mothers Against Guns’ weten aan de boulevardkrant. Haar zoon werd in 2012 doodgeschoten. Via social media kreeg ze bijval van onder meer journalist Piers Morgan en verschillende mensen riepen op om Sterling te verwijderen uit de WK-selectie. Al snel bleek dat de tattoo een diepere betekenis had voor de aanvaller.

De voorpagina van The Sun over de tattoo van Raheem Sterling.

“Toen ik twee jaar oud was, werd mijn vader doodgeschoten. Ik heb een belofte naar mijzelf gemaakt dat ik nooit in mijn leven een wapen zal aanraken. Ik schiet met mijn rechtervoet, dus het heeft een diepere betekenis. De tattoo is nog niet af”, zo reageerde Sterling via Instagram op de berichtgeving van The Sun. De boulevardkrant was gemakshalve even vergeten om de vleugelaanvaller zelf te vragen naar de tattoo. Heel verrassend is dat niet. Ondanks dat Sterling pas 23 is en zes jaar in het Engelse profvoetbal speelt, begint het lijstje met betrekkelijk bizarre verhalen van de Britse boulevardpers over de aanvaller lang te worden. Adam Keyworth van The Social Chain zette alle verhalen over Sterling op een rijtje.

Zo bestempelde The Sun hem eens als ‘greedy’, omdat hij een salarisverhoging wilde bij Liverpool na een succesvol seizoen. Er werd al eens uitgepakt met een verhaal over hoe Sterling moe was om drie uur ’s nachts op een feestje van de Engelse nationale ploeg. Nadat hij vlak na het mislukte EK van 2016 een wasbak voor zijn moeder had gekocht, kopte The Sun ‘Obscene Raheem’, omdat hij de fans zou beledigen met zijn blinkende huis. De Engelse boulevardpers maakte de voorbije jaren tevens melding van het feit dat Sterling kleren kocht bij de Primark, shopte bij Poundworld, een broodje at bij Greggs (een Engelse broodjeszaak) en vloog met budgetairline Easyjet, wat allemaal ‘ridiculous’ is als je miljoenen ponden per jaar verdient. Aan de andere kant werd het de aanvaller door de tabloids ook niet in dank afgenomen toen hij een privé-jet huurde om twee weken op vakantie te gaan of in een ‘filthy £50K Mercedes’ reed. Toen Sterling zijn vriendin ten huwelijk vroeg, noemde men hem een ‘love rat’. In april, toen de aanvaller als derde was geëindigd in de Young Player of the Year-verkiezing, maakte de Daily Mail melding van het feit dat hij de ochtend daarna schaamteloos en ‘relaxed’ in zijn ‘£120,000 pimped-up Mercedes-Benz G-Wagon’ ergens ging ontbijten.

The Sun deed er daags na de berichtgeving over de tattoo nog een schepje bovenop door Richard Taylor, de vader van de vermoorde Damilola, zich te laten uitspreken over de tattoo van Sterling. “Voetballers moeten er bewust van zijn dat kinderen tegen hen opkijken. Hij moet zijn excuses aanbieden aan families die het slachtoffer zijn geworden van geweld met pistolen”, zei Taylor tegenover de boulevardkrant, die daarnaast de afgelopen dagen verder groef in het privéleven van de aanvaller. In Engeland is men op dit gebied wel wat gewend, maar langzaam maar zeker beginnen de Engelsen zich te realiseren dat Sterling wel érg vaak het slachtoffer van de tabloids is. Om die reden kreeg hij afgelopen dagen veel bijval. “De karaktermoord is eindeloos en bizar. Sterling kan niet winnen”, schreef the Guardian afgelopen week. Ook Gary Lineker sprak via Twitter zijn steun uit aan Sterling: “Uniek hoe dit land probeert het moreel van onze spelers te vernietigen voor een groot toernooi. Het is raar, niet vaderlandslievend en jammer.”

Voetballers hebben het vaker moeten ontgelden bij de Engelse boulevardpers, neem bijvoorbeeld Paul Gascoigne en David Beckham. Maar de stelselmatigheid waarmee Sterling wordt aangepakt, gaat nu zelfs bij sommigen in Engeland te ver. Het is enigszins opvallend dat de aanvaller geregeld het mikpunt van de boulevardpers is, vooral omdat hij tot de grootste Engelse talenten behoort. Sterling is nog altijd pas 23, maar speelde reeds 37 interlands voor Engeland. Daarnaast is hij voorlopig de duurste Engelse voetballer aller tijden en speelde hij afgelopen seizoen een belangrijke rol in zijn eerste Premier League-winst met Manchester City. De aanvaller tekende voor achttien competitiedoelpunten, meer dan bijvoorbeeld Romelu Lukaku, Roberto Firmino, Alexandre Lacazette en Eden Hazard. Toch is Sterling de afgelopen jaren niet altijd even populair geweest.

De manier waarop Sterling Liverpool verliet, heeft hem tot persona non grata gemaakt bij de fans van the Reds. De club, die hem in 2012 wegkaapte bij Queens Park Rangers, kon met de Engels international geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract. Manchester City maakte gebruik van de situatie en pikte Sterling voor ruim zestig miljoen euro op in Liverpool. In zijn eerste seizoen bij the Citizens had hij het bijzonder lastig en werd hij zelfs al als miskoop bestempeld. Pas na de komst van Josep Guardiola in de zomer van 2016 is Sterling opgebloeid, na het voor Engeland dramatisch verlopen EK in Frankrijk. The Three Lions strandden in de achtste finale tegen IJsland na een 1-2 nederlaag en al spoedig werd Sterling, die niet altijd wist te overtuigen in het shirt van de Engelse ploeg, aangewezen als zondebok, aangezwengeld door bijvoorbeeld de Daily Mail en The Sun.

“Misschien komt het door zijn achtergrond. Misschien willen de mensen niet iemand accepteren die uit de achterbuurten van Londen of van Jamaica komt. Misschien willen ze niet met hem in verband gebracht worden, omdat ze zich niet hetzelfde voelen. Het kan zijn dat Sterling niet is hoe de meerderheid van het land eruit ziet, zich voelt en wil zijn. Daarom willen bepaalde media een beeld van een bad guy verkopen aan de massa, omdat ze hem toch op die manier zien. Ik denk dat dit een waanzinnig probleem is”, verklaarde Nedum Onuoha, tot afgelopen seizoen speler van Queens Park Rangers, de houding van de boulevardpers tegenover Sterling in gesprek met de BBC. Barney Ronay van the Guardian schreef in 2017 al: “Het voetbal drijft op makkelijke doelwitten. Twee jaar lang is Sterling onophoudelijk gekleineerd en aangevallen in manieren die ver voorbij het voetbal gaan. Hij heeft een gebrek aan strijdlust en hardheid, stelde men. Dit is vaak gezegd over zwarte voetballers in Engeland. Dit is dus ook veel gezegd over Sterling.”

De tatoeage van Raheem Sterling.

“Sterling is altijd bij bepaalde media een gemakkelijk doelwit geweest. Als er een WK aankomt, wil men altijd een controversieel verhaal of karakter hebben. We hebben in het verleden gezien dat ze bijvoorbeeld Gascoigne pakten, er is sprake van een specifiek doelwit. Maar of Sterling een doelwit is vanwege zijn huidskleur, is moeilijk te bewijzen. Ik denk dat hij veel negatieve publiciteit krijgt omdat ze hem als kwetsbaar beschouwen”, zei Lord Ouseley van Kick It Out tegenover de BBC. Andy Silvester van The Sun benadrukte in een ingezonden brief in the Guardian dat er geen sprake is van racisme in de berichtgeving over Sterling. “Dat is een hele serieuze aanklacht, die niet gebaseerd is op serieus onderzoek. Ras was geen reden om dit verhaal dit verhaal op de cover te zetten. We hadden het verhaal ook gebracht als Harry Kane of Jordan Henderson een dergelijke tatoeage had laten zetten en de reacties waren dan exact hetzelfde geweest. Als je weet dat je een rolmodel bent, is het geen verrassing dat de reacties zo heftig zijn. Door nu te focussen op vermeend racisme bij de tabloids mist iedereen het punt van het verhaal.”

Fernandinho, ploeggenoot van Sterling bij Manchester City, zei in gesprek met The Independent dat de aanvaller een bewust doelwit van de pers is. “Ik weet niet waarom mensen hem zo behandelen. Je ziet dat ze hem op de een of andere manier achtervolgen door steeds over hem te schrijven.” Ook de Engelse voetbalbond (FA), bondscoach Gareth Soutgate en ploeggenoten Jesse Lingard en Kyle Walker schaarden zich afgelopen week achter Sterling. Toch is de storm rond zijn persoon niet geheel gaan liggen nadat het verhaal over de tatoeage naar buiten kwam. Het feit dat Sterling na een vakantie op Jamaica te laat arriveerde bij de Engelse ploeg en dat hij in de oefeninterland tegen Nigeria (2-1 winst) een gele kaart kreeg voor een opzichte schwalbe leverde andermaal de nodige kritiek op. "Raheem ligt al onder vuur in de media, dus dit was de beste keuze. Natuurlijk is het niet wenselijk als een speler te laat komt, maar dit was de beste oplossing. Een belangrijke taak voor mij in de komende zes weken is het beschermen van mijn spelers", verklaarde bondscoach Southgate zijn beslissing om Sterling een basisplaats te geven in het duel met Nigeria.

De enige manier hoe Sterling lijkt te kunnen afrekenen met de klopjacht op zijn persoon, is door de pannen van het dak te spelen in Rusland. De aanvaller trekt zich zelf in ieder geval niets aan van alle verhalen in de media, zo vertelde hij aan The Independent. "Ik snap de kritiek over de tattoo. Je ziet dat iemand een geweer op zijn been heeft en denkt: what the hell is he doing? Maar het zit er al sinds augustus of september en ik weet dat er foto's van gemaakt zijn, dus waarom is er niet eerder over bericht? Ik neem het niet persoonlijk op. Mensen denken dat het me enorm raakt, maar ik heb tijdens mijn leven wel zwaardere dingen meegemaakt. Het voelt niet alsof er een klopjacht gaande is. Mensen vragen: Voelt het alsof jij er elke keer uitgepikt wordt? Nee, helemaal niet. Ik snap de redenen wel. De jongens zien dat het geen invloed op me heeft. Mijn focus ligt nu bij het vertegenwoordigen van Engeland op het WK, over het verhaal rond de tattoo is één of twee dagen gesproken. Voetbal is nu het belangrijkste."