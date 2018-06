Colombia opgeschrikt na dodelijke schietpartij tijdens feest met voetballers

De Colombiaanse voetbalwereld is vrijdag opgeschrikt door de dood van Alejandro Peñaranda. De 24-jarige aanvaller van tweededivisionist Cortulua, die werd gehuurd van América de Cali uit de hoogste klasse, werd doodgeschoten tijdens een huisfeest van ploeggenoot Cristian Alexis Borja in Cali. Heissen Izquierdo, eveneens speler van Cortulua, raakte gewond bij het incident en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Colombiaanse politie spreekt van een doelbewuste actie door een nog niet geïdentificeerde man. De schietpartij vond donderdagnacht plaats rond 00.40 uur. "Er was een feest gaande met meerdere voetballers", zegt politiecommandant Hugo Casos. "Een man kwam naar het feest en vroeg naar een vrouw. Enkele seconden later sprong hij over een muur en begon hij te schieten op de jonge mannen. Eén persoon overleed en een ander heeft schotwonden."

Het motief is nog onduidelijk, maar volgens Casos is er sprake van een crime passionnel. "Volgens onze eerste onderzoeksresultaten was de aanval gericht op Alejandro en Heissen. We hebben ook een hypothese dat er een vrouw betrokken is die eigenlijk op het feest had moeten zijn, maar er niet was." De overleden Peñaranda begon zijn carrière bij Atlético Nacional en vertrok in 2014 naar América de Cali. Hij speelde sinds januari 2017 op huurbasis voor Cortulua.

In een gezamenlijk statement spreken Cortulua en América de Cali hun afschuw uit over het incident en condoleren ze de nabestaanden. "Dit is een enorm verlies voor het voetbal. Met zijn toewijding en professionaliteit staat het vast dat Alejandro nog vele wedstrijden zou spelen en nog vele doelpunten zou maken. We steunen zijn familie en vrienden. We bidden dat ze sterk mogen blijven, zonder de persoon die altijd vocht voor zijn dromen en een grote impact had op hun levens. We bidden ook voor een spoedig herstel van Heissen Izquierdo, die ook een slachtoffer is van deze verschrikkelijke gebeurtenis."