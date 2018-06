Laatste schifting van Servië leidt tot verrassende absenties in WK-selectie

Bondscoach Mladen Krstajic van Servië heeft zijn 23-koppige WK-selectie vrijgegeven. Vier spelers hebben de laatste schifting niet overleefd: doelman Aleksandar Jovanovic (Aarhus GF), verdediger Matija Nastasic (Schalke 04), middenvelder Nemanja Maksimovic (Valencia) en middenvelder Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt) zijn op het laatste moment afgevallen.

De absentie van zowel Nastasic en Gacinovic kan een verrassing worden genoemd. Nastasic was het afgelopen seizoen basisspeler bij Schalke 04, dat als tweede eindigde in de Bundesliga. Vermoedelijk is bondscoach Krstajic tot de conclusie gekomen dat de verdediger niet fit genoeg is. Nastasic liep in april een scheurtje op in de achterste kruisband van zijn rechterknie en stond sindsdien aan de kant. Enkelvoudig international Nemanja Radonjic krijgt verrassenderwijs de voorkeur boven Gacinovic, die zeven interlands speelde.

In de selectie van Servië zitten enkele spelers met een verleden in de Eredivisie. Nemanja Matic kwam uit voor Vitesse, Dusan Tadic heeft een verleden bij FC Groningen en FC Twente en Filip Kostic speelde twee seizoenen in Groningen. Servië speelt nog oefenwedstrijden tegen Chili en Bolivia, voordat het WK in Rusland begint. In de groepsfase neemt het Oost-Europese land het op tegen Costa Rica, Zwitserland en Brazilië.

De volledige selectie:

Doel: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar).

Verdediging: Branislav Ivanovic (Zenit Sint-Petersburg), Aleksandar Kolarov (AS Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Dusko Tosic (Guangzhou R&F), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milan Rodic (Rode Ster Belgrado).

Middenveld: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Marko Grujic (Cardiff City), Dusan Tadic (Southampton), Filip Kostic (Hamburger SV), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Rode Ster Belgrado).

Aanval: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK Saloniki), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).