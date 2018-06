Martinez baalt van ‘matrasgate’: ‘Dit is geen werk voor privédetectives’

Roberto Martinez heeft vrijdagavond op een persconferentie ontstemd gereageerd op de ‘matrasgate’ van België. Bij een item van de VRT werden deze week 23 gepersonaliseerde matrassen van de Rode Duivels in beeld gebracht. De namen van Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele waren niet te zien, waardoor aangenomen werd dat het vijftal niet mee naar het WK in Rusland gaat. Volgens de bondscoach is het onzin, omdat er nog niets bepaald is over de afvallers.

"Ik ben ontgoocheld dat dit soort verhalen naar buiten komen. Iedereen verdient de juiste informatie. Dit is geen werk voor privédetectives. Met een simpel telefoontje naar onze persverantwoordelijke was meteen duidelijk geweest dat er nog geen definitieve lijst is. Daar had het verhaal moeten stoppen”, aldus Martinez, geciteerd door Sporza.

Volgens Martinez is er nog niets bekend over de afvallers. "Er valt niks uit te leggen, want er is niks aan van het verhaal. Er is nog geen lijst van 23 spelers die al rondgestuurd wordt. De volgende dagen zullen cruciaal zijn, ook om de medische informatie te krijgen en te zien hoe we morgen spelen tegen Portugal”, aldus de keuzeheer, die uiterlijk aanstaande maandag zijn definitieve WK-selectie moet doorsturen naar de FIFA.