'Chelsea ziet vanwege 'homofoob' en 'seksistisch' gedrag af van Sarri'

Het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat Maurizio Sarri de nieuwe trainer van Chelsea wordt. De Premier League-club kon tot donderdagavond gebruikmaken van een afkoopclausule van acht miljoen euro in het contract van Sarri bij Napoli, maar koos daar niet voor. Volgens Sky Sports heeft Chelsea zich bedacht vanwege misdragingen van Sarri in het verleden.

De oefenmeester werd in januari 2016 voor twee wedstrijden geschorst en kreeg een boete van 20.000 euro, na uitspattingen richting toenmalig Internazionale-trainer Roberto Mancini. Volgens Mancini noemde Sarri hem een 'poof', 'frocio' en 'finocchio': allemaal scheldwoorden voor homoseksueel. "Hij is zestig jaar oud, het is een schande hoe hij zich heeft gedragen", zei Mancini toen. "In Engeland kom je na zoiets nooit meer het veld op. Hij heeft later in de kleedkamer nog wel zijn excuses aangeboden, maar hij zou zich diep moeten schamen." Mancini noemde zijn collega een 'racist en een homofoob'.

Het was niet de eerste keer dat Sarri in opspraak kwam vanwege zijn gedrag. Hij maakte eerder een obsceen gebaar richting supporters van Juventus in Turijn en bood in februari van dit jaar excuses aan voor opmerkingen richting een journaliste. "Jij bent een vrouw, je bent aardig. Dus ik zal niet tegen je zeggen dat je moet oprotten", zei hij. De vakbond voor journalisten sprak van een 'seksistische en onacceptabele' opmerking.

Volgens de Daily Telegraph spelen de incidenten uit het verleden echter geen rol in de overwegingen van Chelsea. "De club wist ervan toen Sarri voor het eerst in overweging werd genomen", schrijft journalist Matt Law op Twitter. "Als hij niet wordt aangesteld, heeft het niets te maken met zijn geschiedenis en alles met geld. Als zijn advocaten ervoor kunnen zorgen dat hij zonder afkoopsom kan vertrekken, dan zullen we zien wat er gebeurt."

Eerder deze maand zette Napoli de trainer uit zijn functie en werd Carlo Ancelotti aangesteld, maar het contract van Sarri blijft doorlopen. Het kamp-Sarri buigt zich daarom over manieren om onder het contract met Napoli uit te komen. De advocaten van de Italiaan onderzoeken of kan worden aangetoond dat Sarri slachtoffer is van een vijandige werkomgeving. De zaak wordt mogelijk aanhangig gemaakt bij wereldvoetbalbond FIFA.

Zaakwaarnemer Alessandro Pellegrini van Sarri wil ondertussen niets kwijt over een mogelijke overstap van zijn cliënt naar Chelsea. "Ik weet niet wat Chelsea is. Is dat een voetbalclub? Wij kennen alleen Napoli", geeft hij aan in gesprek met SportItalia. Bij Chelsea staat Antonio Conte momenteel onder contract en over zijn toekomst heerst ook nog veel onduidelijkheid. Als hij wordt ontslagen en geen nieuwe club vindt, dan moet Chelsea hem een bedrag van ruim tien miljoen euro uitbetalen voor het laatste jaar van zijn contract.