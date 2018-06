Tottenham identificeert opvolgers voor Pochettino

Kurt Zouma kan tijdelijk naar Turkije verkassen. De verdediger van Chelsea staat in de belangstelling van Bursaspor, maar ook Fiorentina heeft vergevorderde interesse. (Daily Mirror)

Liverpool heeft het voorzien op Ousmane Dembélé. Manager Jürgen Klopp is onder de indruk van de kwaliteiten van de Fransman, die afgelopen zomer naar Barcelona vertrok. (Mundo Deportivo)

(The Times)

Unai Emery tekende een driejarig contract bij Arsenal. Een clausule zorgt er echter voor dat de club de trainer na twee seizoenen kan wegsturen, zonder hem een afkoopsom mee te hoeven geven. (The Times)