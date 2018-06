Brama: ‘Ik heb heel veel wedstrijden live gezien, middenin de nacht’

Wout Brama hoopt een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van FC Twente. De routinier keerde donderdag terug bij de Enschedeërs, ondanks de degradatie van de club uit de Eredivisie. "Kijk eens om je heen. Het is een club die heel erg leeft in de regio, met een prachtig stadion", verklaart Brama bij de NOS zijn keuze om terug te keren bij Twente.

De middenvelder komt over van Central Coast Mariners en tekende voor twee seizoenen in Enschede, met een optie voor een extra jaar. Hij speelde uiteindelijk maar een jaar in Australië. "Dat was een droom die uitkwam eigenlijk", vertelt hij over zijn periode Down Under. "Ik wilde een keer een buitenlands avontuur meemaken om in mijn persoonlijke ontwikkeling te groeien. En dat is ook gebeurd. Ik was superblij daar. Maar toen ik drie weken geleden met Twente sprak, begon het gevoel te komen dat ik weleens zou kunnen terugkeren."

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Mei 2018 om 8:27 (PDT)

Vanuit Australië hield Brama de ontwikkeling van Twente goed in de gaten. "Ik heb in Australië heel veel wedstrijden live gezien. Ook toen ze degradeerden zat ik voor de buis. Midden in de nacht. Dat was superpijnlijk", geeft hij aan. Een directe terugkeer in de Eredivisie is dan ook het doel voor volgend seizoen. "Daar hoef ik niet moeilijk over te doen. En als ik daarin een voortrekkersrol mag vervullen, zal ik dat met alle liefde doen."

Het is volgens Brama echter belangrijk om te beseffen dat het niet makkelijk gaat worden. De Jupiler League kent 'sterke ploegen', benadrukt de 31-jarige clubicoon. "Ons elftal moet ook nog opgebouwd worden. Er zijn nog heel veel vraagtekens, ook bij mij, maar ik heb er wel vertrouwen in. Anders had ik ook niet voor twee jaar getekend, met een optie voor een derde jaar. Ik wil er graag mijn steentje aan bijdragen."