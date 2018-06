Southgate: ‘Duidelijk dat hij niet iemand is die wapengebruik wil bevorderen’

Raheem Sterling was afgelopen week het middelpunt van controverse in de Engelse media nadat hij met een tatoeage van een machinegeweer op zijn been werd gefotografeerd op de training van the Three Lions. De aanvaller van Manchester City legde later uit dat de afbeelding een eerbetoon is aan zijn vader, die toen Sterling twee jaar oud was werd doodgeschoten. Bondscoach Gareth Southgate heeft het incident met zijn pupil doorgesproken.

“Raheem heeft een enorm sterk karakter en hij is gefocust op zijn voetbal. Ik heb een goed en diep gesprek met hem gehad om te kijken of hij het zich allemaal aantrok. Hij weet dat hij onze steun heeft en hij weet hoe sommige mensen de tatoeage hebben opgevat. Wat mij betreft is een tatoeage net als ieder ander kunstwerk en heeft het voor iedereen een andere betekenis, het doel verschilt per persoon”, legde hij vrijdagmiddag uit tijdens een persconferentie.

“Wat duidelijk is geworden uit zijn eigen verklaring en zijn eigen ervaringen, is dat hij niet iemand is die wapengebruik steunt of wil bevorderen zoals eerder gedacht werd. Het was iets waar hij deze week mee om moest zien te gaan, maar hij is enorm sterk en hij kijkt uit naar de wedstrijd (vriendschappelijk tegen Nigeria op zaterdag, red.).”

Southgate is vastbesloten om incidenten als die rond Sterling in de aanloop naar het WK niet voor afleiding te laten zorgen: “Dingen leiden alleen af als wij dat toestaan. Wij hebben geen controle over de zaken die buiten ons kamp gebeuren. We moeten ons focussen op wat we van dag tot dag moeten doen, ervoor zorgen dat we ons goed voorbereiden op de wedstrijden en al het andere moet ruis van buiten worden dat ons niet af zal leiden van de dingen waarvoor we gekomen zijn.”