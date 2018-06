Padt blikt terug: ‘Hij had wat minder voor de camera moeten komen’

FC Groningen-aanvoerder Sergio Padt denkt dat Lars Veldwijk niet verstandig handelde in de periode waarin het minder goed ging met de ploeg. De aanvaller weigerde in februari om in te vallen tegen ADO Den Haag, werd vervolgens uit de selectie gezet en kwam later in opspraak door het tonen van zijn geslachtsdeel voor de camera van vriendin en vlogster Monica Geuze.

Padt had graag gezien dat Veldwijk wat meer in de schaduw bleef. "Natuurlijk ken je het privéleven van zo'n jongen, dus het heeft twee kanten", vertelt de keeper in een terugblik bij FOX Sports. "Je moet natuurlijk wat minder voor de camera moet komen als het minder gaat. Ook in die periode gebeurde er weer een aantal dingen en boterde het niet helemaal tussen hem en de trainer."

Groningen kon de onrust niet goed gebruiken, zegt Padt. Veldwijk werd dan ook uit de selectie gezet door trainer Ernest Faber. "Ik zeg niet dat het daardoor komt, maar een paar wedstrijden na dat moment is de staf ook bij elkaar gaan zitten en is het helemaal omgedraaid. We hebben echt tien goede laatste wedstrijden gespeeld." Door de eindspurt eindigde Groningen uiteindelijk als twaalfde in de Eredivisie.

Op dit moment zoekt Veldwijk naar een nieuwe club. Hoewel de aanvaller nog twee seizoenen onder contract staat in Groningen, wil zijn club meewerken aan een vertrek. Volgens Bulgaarse media wil de Eredivisionist echter wel een transfersom zien, waardoor een overstap naar CSKA Sofia van de baan zou zijn. Anderhalve week geleden werd Veldwijk gespot in Sofia voor gesprekken met de club.