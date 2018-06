Engelse voetbalwereld rouwt om plotseling overlijden achttienjarige Evans

De Engelse voetbalwereld is vrijdag opgeschrikt door het nieuws dat Ryan Evans is overleden. Mansfield Town, de club van de achttienjarige spits, heeft middels een officiële verklaring naar buiten gebracht dat Evans eerder deze week in zijn slaap is gestorven.

“We zijn allemaal diepbedroefd door dit nieuws en onze gedachten zijn in deze trieste tijd bij Ryans familie. Ryan was een fantastische leider, die altijd nieuwe dingen wilde leren en een oneindig enthousiasme had. Het was onder meer om deze redenen dat ik hem vorig seizoen tot aanvoerder heb benoemd. We zullen hem ons herinneren als een lachende jongeman, met geweldig veel energie en charme”, laat een aangeslagen Jamie McGuire, coach van Mansfield Onder-18, weten.

Evans zou het aankomende seizoen de stap maken naar het Onder-21-elftal van de in de League Two uitkomende Stags. Stuart Taylor, voorzitter van Evans’ vorige club Quorn AFC, laat weten dat de dood van de jonge aanvaller op dit moment wordt onderzocht door de politie. Er zou echter geen sprake zijn van verdachte omstandigheden: “Ik heb gehoord dat hij in zijn slaap is overleden. We weten nog niet of het gaat om een niet eerder ontdekt hartprobleem.”