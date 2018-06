Van Marwijk boekt zonder Jones eerste overwinning met ‘Socceroos’

Bert van Marwijk heeft zijn eerste duel als bondscoach van Australië weten te winnen. Na een 4-1 nederlaag tegen Noorwegen en een 0-0 gelijkspel tegen Colombia won de WK-ganger vrijdagmiddag in het Oostenrijkse Sankt Pölten met ruime cijfers van Tsjechië: 4-0. Mathew Leckie was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Socceroos.

Hoewel de Tsjechen uiteindelijk vier doelpunten moesten incasseren, waren zij in de openingsfase wel de bovenliggende partij. Het was te danken aan Mat Ryan, die Feyenoord-doelman Brad Jones op de bank hield, dat Jan Kopic de score niet wist te openen. Australië kwam daarna echter beter in de wedstrijd en Leckie kon na een dik halfuur op aangeven van Robbie Kruse voor de openingstreffer tekenen.

In de tweede helft liep de ploeg van Van Marwijk via spits Andrew Nabbout al snel verder uit en Leckie gooide het duel met nog een kleine twintig minuten te gaan met zijn tweede treffer in het slot. Een ongelukkig moment van Jakub Jugas, die een voorzet achter zijn eigen doelman verlengde, zorgde ervoor dat de teller stopte bij 4-0. Australië oefent volgende week zaterdag nog tegen Hongarije, voordat het gaat beginnen aan de groepsfase van het WK, waarin Frankrijk, Denemarken en Peru de tegenstanders zijn.