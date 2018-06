FC Twente moet miljoenen betalen aan Belastingdienst na uitspraak

FC Twente moet een flinke financiële tik incasseren, zo meldt Quote vrijdagmiddag. De Tukkers moeten 2,8 miljoen euro naheffing aan de Belastingdienst betalen, aldus het zakenblad, dat zich beroept op het vonnis van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Twente moet naheffing betalen over premies, recettes en bonussen die aan spelers werden uitgekeerd in de seizoenen 2011/12 en 2012/13.

In een reactie aan Quote laten de Enschedeërs weten rekening te hebben gehouden met de naheffing. De zaak werd volgens de persafdeling van de club altijd als 'vrij kansloos' gezien. Twente zou al een bedrag van 5,9 miljoen euro in de begroting hebben opgenomen voor deze zaak, waardoor het uiteindelijke oordeel komt als een kleine meevaller. De club, die de afgelopen tijd al flinke financiële klappen heeft moeten verwerken, gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad.

Het ging hierbij om de zogeheten pseudo-eindheffing hoog loon, in de volksmond ook wel crisisheffing genoemd, zo weet het blad te melden. "Het steigerende ros op het clubembleem zal dit jaar voor de zoveelste keer een traan laten", zo klinkt het. Er is ook positief nieuws voor Twente deze vrijdag, want Ted van Leeuwen, de gedroomde kandidaat voor de technische zaken bij de Jupiler League-club, heeft zijn vertrek aangekondigd bij het Deense Esbjerg.