Feyenoord komt met contractnieuws: ‘Fysieke kwaliteiten en goede mentaliteit’

Jeremy van Mullem zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2019 aan Feyenoord verbindt, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Het contract bevat een optie voor Feyenoord om met één jaar te verlengen. "Jeremy is een centrale verdediger met veel fysieke kwaliteiten en een goede mentaliteit", aldus technisch directeur Martin van Geel.

De negentienjarige verdediger is blij met het contract, zo laat hij weten op de clubsite: "Ik ben in de F-pupillen begonnen bij VV Zwaluwen en daarna maakte ik al snel de overstap naar Feyenoord Academy. Ik ben dus grotendeels opgegroeid op Varkenoord en kom uit de regio. Spelen voor Feyenoord is altijd mijn droom geweest. Dit contract is een volgende stap in de richting van het verwezenlijken van die droom.”

Van Geel stelt dat de verdediger van de Onder-19, die zich mag laten zien bij Feyenoord 2, nog veel doorgroeimogelijkheden heeft. Van Mullem is trots, net als zijn familie, die ook aanwezig was in De Kuip: “Mijn familie is heel belangrijk voor mij, ze zijn er altijd bij als ik speel. Ik ben heel blij dat ze dit mooie moment ook van dichtbij mee konden maken.”