Gedroomde opvolger Zidane reageert: ‘Ik ga mijn lot niet veranderen’

Veel trainers passeren in de Spaanse media de revue over wie de opvolger gaat worden van Zinédine Zidane bij Real Madrid. Joachim Löw gaat in ieder geval niet aan de slag bij de Koninklijke, zo gaf de bondscoach van Duitsland aan: "Ik sluit uit dat ik het word. Ze zullen vast een opvolger van Zidane vinden, maar daar maak ik me nu niet druk om."

De voornaamste kandidaat om de scepter te gaan zwaaien bij Real is Mauricio Pochettino. Een obstakel voor Real is het feit dat de Argentijn tot medio 2023 verbonden is aan Tottenham Hotspur, waardoor de Spanjaarden tientallen miljoen euro's zouden moeten betalen om de manager te strikken. De 46-jarige Pochettino reageert vrijdag zelf op alle geruchten.

"Ik leef in het nu, er is niets belangrijker", wordt de trainer geciteerd door Goal. "Ik geniet van het heden en wat er gebeuren gaat, gaat gebeuren. Jorge Griffa (voormalig Argentijns international, red.) zei eens tegen mij dat het voetbal mij juist moest grijpen in plaats van andersom. Ik ga mijn lot niet veranderen", vertelt Pochettino, die verzekert dat hij geen afkoopclausule heeft.

"Nee, die is er niet. Niet geschreven, maar ook niet mondeling. De link met Madrid is normaal, zo zie ik het ook. Maar ik ben verbonden aan Tottenham en heb nog een lang contract die ik net heb ondertekend. Ik ben gelukkig waar ik nu ben. Ik begrijp de geruchten, maar zo is het leven. Wat er morgen gaat gebeuren, geen idee. Maar voetbal is voetbal en uiteindelijk komt iedereen terecht waar hij of zij hoort te zijn."