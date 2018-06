Sporting-icoon vraagt om contractontbinding: ‘Mendes wilde zeven miljoen’

Rui Patrício is, met zijn opleiding meegerekend, al achttien jaar actief bij Sporting Portugal, maar de kans is groot dat er deze zomer een einde komt aan de samenwerking tussen de doelman en os Leões. Voorzitter Bruno de Carvalho heeft vrijdagmiddag namelijk laten weten dat Patrício via fax, brief en e-mail de club om ontbinding van zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract heeft gevraagd.

Belangrijkste reden voor het besluit van de keeper, die zich momenteel met Portugal voorbereidt op het WK, is het afketsen van een transfer naar Wolverhampton Wanderers. De overstap leek voor achttien miljoen euro in kannen en kruiken voordat De Carvalho donderdagavond de stekker uit de onderhandelingen trok. De preses is van mening dat zaakwaarnemer Jorge Mendes een te groot deel van de transfersom voor de dertigjarige doelman in eigen zak wil steken.

“Van de achttien miljoen euro, wilde Jorge Mendes zelf zeven miljoen euro hebben. Sporting laat zich niet chanteren. Patrício? Hij wordt gemanipuleerd”, citeren diverse Portugese media de voorzitter vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. Record was vrijdagochtend de eerste die het nieuws naar buiten bracht en de krant schrijft dat Sporting bang is voor een domino-effect als het Patrício zonder slag of stoot laat vertrekken.

Nadat de selectie van de Portugese topclub onlangs werd aangevallen door een groep hooligans, waarbij Bas Dost een flinke hoofdwond opliep, werd er al snel gesproken van een mogelijke leegloop. Doordat Patrício als een van de oudste en meest gerespecteerde leden van de selectie geldt, zou Sporting bang zijn dat veel belangrijke spelers zijn voorbeeld volgen. De Carvalho bevestigde vrijdagmiddag dat aanvoerder William Carvalho deze zomer in ieder geval lijkt te verlaten. Everton lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke bestemming voor de middenvelder.