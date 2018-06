Terugkeer bij FC Twente lonkt: ‘De moeilijkste beslissing in mijn voetballeven’

Ted van Leeuwen lijkt op weg naar FC Twente. De technisch directeur laat vrijdag op de clubsite van het Deense Esbjerg weten dat hij vanaf 1 juli stopt met zijn werkzaamheden. Twente aast al lange tijd op de diensten van de sportbestuurder, die in Enschede de lijnen moet gaan uitzetten. Van Leeuwen wordt door Esbjerg bedankt voor zijn bewezen diensten.

"Ik heb een geweldige tijd gehad in Esbjerg. Het is de moeilijkste beslissing in mijn voetballeven”, zegt Van Leeuwen op de site van Esbjerg over zijn beslissing om er een eind aan te breien. “Soms zijn er opties waar je geen nee tegen kunt zeggen. Ik heb in mijn tijd hier veel aanbiedingen gehad, maar ik bleef omdat ik van het leven en de mensen houd.”

“Voor mij is het belangrijk dat ik mijn tijd bij Esbjerg in de komende maand goed afsluit. Het kan zijn dat ik de club ga verlaten, maar de club gaat mij nooit verlaten. Ik zal altijd beschikbaar zijn, want ik heb hier heel veel vrienden gemaakt", besluit Van Leeuwen, die eerder al ruim een jaar technisch directeur was bij de Tukkers.