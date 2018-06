‘Hij schrijft historie met Real en twee dagen later een aanbieding van Juve?!’

Real Madrid won zaterdag voor de derde keer op rij de Champions League door Liverpool in Kiev te verschalken (3-1). Na afloop worden verschillende spelers gelinkt aan een uitgaande transfer, onder wie Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Ook Mateo Kovacic wordt in verband gebracht met andere Europese topclubs, tot ergernis van zijn zaakwaarnemer.

"Hij schrijft historie met Real en twee dagen later schrijven de media over een aanbieding van Juventus?! We hebben er nooit over nagedacht Real te verlaten en ook hebben we niet nagedacht over interesse van andere clubs", zegt Nikky Vuksan in gesprek met Sportske Novosti. Naast Juventus zouden ook Manchester United en Tottenham Hotspur gecharmeerd zijn van de middenvelder.

"Maar de zomer is nog lang. Wie weet wat er kan gebeuren na het WK. Het is ook een compliment voor Mateo dat er iedere zomer geruchten zijn over dat de grootste clubs hem willen hebben, ook al behoort hij niet tot de eerste elf spelers." Kovacic heeft zelf tegenover 24sata aangegeven dat hij eerder met alle liefde is gebleven bij de Spaanse topclub.

"Aanbiedingen vorige zomer? Als Zinédine Zidane je vertelt om te blijven, dat je gaat spelen en dat hij vertrouwen in je heeft, dan blijf je! Het is Zidane! Het was een voorrecht om zulke woorden te horen van hem, een van de beste spelers ooit. En het is Real Madrid? Hoe kan ik Real ooit verlaten? Het is een eer onderdeel uit te maken van de club", aldus Kovacic, die tot medio 2021 vastligt in Madrid.