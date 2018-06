Kandidaten bij Real weigeren: ‘Altijd mooi, maar mijn besluit staat vast’

Zinédine Zidane liet donderdagmiddag weten zijn contract in te leveren bij Real Madrid. Verschillende trainers zijn al gelinkt met de ontstane vacature bij de Koninklijke, onder wie Mauricio Pochettino, Antonio Conte en Arsène Wenger. De zaakwaarnemer van Michael Laudrup laat echter weten dat de Deen ook als een kandidaat wordt beschouwd.

Laudrup, die eerder werkzaam was bij onder meer Swansea City en het Qatarese Al-Rayyan, wordt gezien als mogelijke opvolger van Zidane, aldus Bayram Tutumlu in gesprek met Ekstra Bladet. "Woensdagavond wisten we nog niets van de plannen van Zidane. Dat is ook waarom het voor iedereen een nieuwe situatie is. Ik heb contact gehad met mensen van de club en Laudrup is een kandidaat."

De voormalig voetballer van onder meer Ajax wil echter nog genieten van een sabbatical. "Er liggen al heel veel namen op tafel en er zullen nog wel meer komen wat betreft Real. Het is mogelijk dat ik bij die kandidaten hoor. Het is altijd mooi om genoemd te worden en gelinkt te worden aan de baan, maar mijn besluit staat vast", besluit de Deen.

Ook Joachim Löw, bondscoach van Duitsland, gaat niet aan de slag bij Real. De Duitser wil zich volledig bezighouden met het aankomende WK in Rusland. "Ik sluit uit dat ik het word", aldus de keuzeheer, geciteerd door Marca. "Ze zullen vast een opvolger van Zidane vinden, maar daar maak ik me nu niet druk om. Ik ben bezig met het WK."

Naar verluidt is Pochettino de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen van Zidane. De manager van Tottenham Hotspur ligt nog tot medio 2023 vast in Londen en Real zou tientallen miljoenen euro's moeten betalen om de Argentijn los te weken. Pochettino heeft eerder aangegeven dat hij in de toekomst graag wil werken bij de Spaanse grootmacht.