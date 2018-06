Sneijder: ‘We winnen dat WK en daarna sla ik hem op zijn scheve neus’

Louis van Gaal presenteerde donderdagavond in Amsterdam zijn nieuwe boek aan de Nederlandse media. De voormalig oefenmeester van Ajax, AZ, Barcelona, Bayern München, Manchester United en Oranje liet weten hoe hij onder meer het WK van 2014 heeft beleefd en in welke mate de geruchten kloppen aangaande zijn moeizame relatie met Wesley Sneijder.

In het boek wordt bijvoorbeeld een kleine confrontatie aangehaald tussen de middenvelder en de coach. Sneijder genoot tijdens het WK in Brazilië van een stapavondje, maar bakkeleide daarna met Van Gaal: "We winnen dat WK en daarna sla ik hem op zijn scheve neus", wordt de routinier geciteerd. Van Gaal reageerde: "Ach, Wesley is een straatschoffie. Ik heb een haat-liefdeverhouding met hem.”

Van Gaal hoopt dat bij het komende WK de bondscoaches het aandurven om aanvallend voetbal te laten zien. De oefenmeester vreest echter voor een 'zonaal defensieve tactiek', zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad: "De bus parkeren. Jammer. Want ik zie liever ploegen spelen à la Josep Guardiola (momenteel manager van Manchester City, red.)."