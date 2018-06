FC Groningen doet zaken met Ajax en huurt Cassierra voor één jaar

Mateo Cassierra komt komend seizoen uit voor FC Groningen. De Trots van het Noorden maakt via de officiële kanalen melding van de huur van de 21-jarige aanvaller van Ajax. In principe keert Cassierra na één seizoen terug in Amsterdam.

Volgens De Telegraaf hadden zes, zeven clubs uit de Eredivisie hun zinnen gezet op de komst van Cassierra, die dit seizoen achttien keer scoorde voor Jupiler League-kampioen Jong Ajax. De aankoop van vijfenhalf miljoen euro heeft dus gekozen voor een vervolg in het Noordlease Stadion, waarin hij gaat samenwerken met trainer Danny Buijs.

Volgens manager technische zaken Ron Jans heeft FC Groningen ‘een meer dan uitstekende relatie’ met Ajax: “Net als veel andere clubs zien wij veel wedstrijden van Jong Ajax, waar heel veel talent rondloopt. De naam van Cassierra is het afgelopen seizoen meerdere malen bij ons gevallen, maar wij hadden het gevoel dat hij niet haalbaar zou zijn voor ons. Toen wij van Marc Overmars te horen kregen dat FC Groningen een goede optie zou kunnen zijn, zijn we met de speler in gesprek gegaan.”

“Hij bevestigde de informatie die we al over hem hadden vergaard. Mateo is een jongen die ambitieus is, zich wil ontwikkelen en daarvoor bereid is hard te werken. Hij is een vrij complete spits, die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken. Hij wil zich laten zien in de Eredivisie. Wij bieden hem dat podium. Doorgaans zijn wij geen voorstander van huren, maar voetbal is soms ook van de korte termijn. Wij denken met Mateo in ieder geval een jaar lang een prima spits in huis te hebben.”