Bizarre transferaankondiging van Real Betis gaat de wereld over

Real Betis heeft zich verzekerd van de diensten van Takashi Inui. De 29-jarige linksbuiten komt transfervrij over van Eibar en heeft een contract getekend tot de zomer van 2021.

De 25-voudig international van Japan, die is geselecteerd voor het WK in Rusland, speelde sinds de zomer van 2015 voor Eibar en kwam voor die club tot elf doelpunten en twaalf assists in 94 wedstrijden. In mei vorig jaar groeide hij overigens uit tot de eerste Japanner die wist te scoren tegen Barcelona.

Inui speelde eerder voor Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, Cerezo Osaka en Yokohama F. Marinos en is na Antonio Barragán van Middlesbrough de tweede zomeraanwinst voor de nummer zes van LaLiga. De transferaankondiging die Real Betis via de officiële kanalen verspreidde, ging de wereld over. De tweet over Inui is bijna 7.000 keer geretweet en de video is hierboven te bekijken.