Benfica meldt zich na verkoop in Amsterdam

Lazio heeft een bod van Juventus afgeslagen. De club uit Turijn had tachtig miljoen euro over voor de Servische middenvelder Sergej Milinkovic-Savic. (La Repubblica)

Mocht Milinkovic-Savic vertrekken, dan heeft Lazio al een opvolger op het oog. Trainer Simone Inzaghi is namelijk gecharmeerd van Barcelona-middenvelder André Gomes. (Mundo Deportivo)

(Correio da Manhã)

De middenvelder van Ajax is in beeld bij Benfica en kan worden gehaald wanneer Anderson Talisca is verkocht.