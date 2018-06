Amerikaan ‘verzint’ aanbieding om contract te vernietigen: ‘Ik was geschokt’

Bryan Gaul heeft zich de woede van zijn voormalig werkgever op de hals gehaald. De Amerikaanse aanvaller van Elversberg, een Duitse club uit de vierde divisie, had besloten zijn contract te vernietigen nadat hij een bod uit de Verenigde Staten had ontvangen. Hij wilde bovendien dichter bij zijn vriendin in Los Angeles wonen, waardoor Elversberg medewerking verleende.

De 28-jarige Gaul wilde zogenaamd erg graag bij zijn vriendin Andreea Cristina zijn, een Roemeense social media influencer met 1,2 miljoen volgers op Instagram. De middenvelder annex aanvaller heeft echter niet getekend in de VS, maar bij FSV Zwickau, dat actief is op het derde niveau in Duitsland. "Ik was geschokt toen ik het las", aldus Elversberg-trainer Roland Seitz, geciteerd door BILD.

"Het was duidelijk dat hij en zijn adviseur ons een compleet verkeerd beeld hebben geschetst. Bryan heeft ons om de tuin geleid." Adviseur Philipp Funke reageert: "De club kwam naar ons met de wens om het contract te beëindigen. Zonde dat de club het nu anders ziet. Bryan is niet, zoals werd aangenomen, naar de VS verhuisd." Momenteel viert Gaul, die eerder actief was voor onder meer LA Galaxy, zijn vakantie in de VS.