Voetbalzone WK manager: welke doelman moet je selecteren?

Je hebt nog veertien dagen om jouw droomelftal samenstellen van spelers die naar het WK gaan in onze Voetbalzone Manager App (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store). Om je een handje te helpen om een winnend team op te stellen, zet Voetbalzone een aantal tips op een rij. Een team begint bij je keeper en daarom zetten we vandaag een aantal opties op een rijtje!



Waar moet ik op letten bij het kiezen van een doelman?

De punten voor keepers worden als volgt verdeeld:

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Gestopte strafschop: 5 punten

Iedere twee reddingen: 1 punt

Tegendoelpunt: -1 punt

Na de eerste ronde zou je eventueel van doelman kunnen ruilen, al zou dat niet nodig zijn als je de juiste doelman hebt gekozen. De meeste punten zijn immers te verdienen met clean sheets en als een ploeg in de eerste ronde vaak de nul houdt, is de kans groot dat de volgende ronde van het WK bereikt wordt. Bij het kiezen van een doelman moet je uiteraard rekening houden met zijn kwaliteiten, maar ook met de sterkte van zijn defensie. Je kan ook kijken naar de tegenstanders tegen wie hij het opneemt in de groepsfase.

Wat zijn op dit moment de duurste keepers?

Manuel Neuer (Duitsland/Bayern München) - 6,3 miljoen

Neuer behoort al jaren tot de beste keepers ter wereld ter wereld en kroonde zich vier jaar geleden met Duitsland tot wereldkampioen. Desondanks is de 32-jarige sluitpost voor het komende WK geen zekerheidje, omdat hij een moeizaam seizoen achter de rug heeft. Neuer speelde zijn laatste officiële wedstrijd in september en kampte vrijwel het gehele seizoen met een slepende voetblessure. Het is dus nog de vraag of Neuer de eerste doelman van die Mannschaft zal zijn, waardoor het kiezen van hem een risico kan zijn.

David De Gea (Spanje/Manchester United) - 6,3 miljoen

De Gea heeft andermaal een sterk seizoen bij Manchester United achter de rug en pakte dit seizoen de nodige punten voor the Red Devils. Het wervelende Spaanse elftal, dat in maart bijvoorbeeld gehakt maakte van Argentinië door met 6-1 te winnen, behoort tot de favorieten voor de wereldtitel. Bovendien heeft De Gea met onder meer Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba en Daniel Carvajal een meer dan uitstekende defensie voor zich.

Hugo Lloris (Frankrijk/Tottenham Hotspur) - 6,2 miljoen

Met een meer dan uitstekende selectie behoort Frankrijk ook tot de favorieten voor de wereldtitel. Het is in ieder geval aannemelijk dat Lloris in de groepsfase, waarin de Fransen het opnemen tegen Australië, Denemarken en Peru, de nodige punten zal pakken. Lloris is doorgaans een uiterst betrouwbare sluitpost, al staat in Nederland nog altijd het moment op het netvlies waarop hij Zweden in de WK-kwalificatie met een dramatische blunder de zege schonk.

Alisson Becker (AS Roma/Brazilië) - 6,1 miljoen

De kans is groot dat de door verschillende Europese topclubs begeerde Alisson Becker onder de lat zal staan bij Brazilië. De doelman van AS Roma stond in zeven van de laatste acht interlands van de Goddelijke Kanaries aan de aftrap. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus incasseerden de Brazilianen de minste tegentreffers: elf in achttien duels. Brazilië neemt het in de groepsfase op tegen Zwitserland, Costa Rica en Servië: een poule die de ploeg van bondscoach Tite zonder al teveel kleerscheuren zou moeten overleven.

Thibaut Courtois (België/Chelsea) - 6 miljoen

Courtois is iets goedkoper dan zijn collega’s, maar behoort zonder twijfel tot de beste doelmannen ter wereld. Met wedstrijden tegen Panama, Tunesië en Engeland moet de sluitpost van de Rode Duivels de nodige punten gaan pakken in de groepsfase. De vraag is alleen hoever de Belgen het in de knock-outfase zullen schoppen. In de kwartfinale zou de ploeg van bondscoach Roberto Martínez al op Brazilië kunnen stuiten.

Rui Patrício (Portugal/Sporting Portugal) - 6 miljoen

Als Europees kampioen moeten de Portugezen zeker niet onderschat worden, maar de kans lijkt niet heel groot dat ze het ver gaan schoppen dit WK. Normaal gesproken eindigt Portugal, dat in maart nog met 0-3 verloor van Oranje, als tweede in de poule achter Spanje. In dat geval zouden de Portugezen een ronde verder stuiten op de winnaar van poule A, waarin Rusland, Saudi-Arabië, Uruguay en Egypte het tegen elkaar opnemen. Toch hebben we op het EK gezien dat Portugal onverwachts sterk uit de hoek kan komen en dat zou een reden kunnen zijn om de relatief goedkope Rui Patrício aan je team toe te voegen.

Welke doelmannen zijn de dark horses dit WK?

Kasper Schmeichel (Denemarken/Leicester City) - 5,8 miljoen

In de groep met Frankrijk, Australië en Peru heeft Denemarken een behoorlijke kans om de volgende ronde te bereiken. Zodoende kan Schmeichel in de eerste ronde de nodige punten pakken. De kans is niet zo groot dat de Denen een ronde verder, indien ze als tweede eindigen, zullen overleven. De nummer twee van groep C neemt het namelijk op tegen de winnaar van groep D, met Argentinië, IJsland, Nigeria en Kroatië.

Willy Caballero (Argentinië/Chelsea) - 5,8 miljoen

Sergio Romero moet het WK door een knieblessure aan zich voorbij laten gaan, waardoor Caballero het doel van de Argentijnen zal verdedigen tijdens het WK. De reservedoelman van Chelsea is relatief goedkoop, terwijl Argentinië waarschijnlijk lang in het toernooi zal meedoen. Het lijkt er ook daardoor ook op dat Caballero de nodige punten zal gaan pakken.

Danijel Subasic (Kroatië/AS Monaco) - 5,7 miljoen

Met een ijzersterk middenveld behoort Kroatië tot de outsiders op het WK. De Kroaten moeten de groepsfase, waarin men het opneemt tegen Argentinië, IJsland en Nigeria, in ieder geval kunnen overleven. Subasic is een stuk goedkoper dan zijn collega’s, maar heeft ook een redelijke kans om verder in het toernooi te komen. De doelman weet tevens weleens een strafschop te stoppen, wat ook de nodige punten kan opleveren.

Lukasz Fabianski (Polen/Swansea City) - 5,7 miljoen

Polen neemt het in de groepsfase op tegen Colombia, Japan en Senegal. Fabianski heeft dus een behoorlijke kans om met de Polen de volgende ronde te halen. Polen wist zich tevens relatief gemakkelijk te plaatsen voor het WK, waardoor de ploeg het zomaar eens heel aardig zou kunnen gaan doen. Het enige risico is dat Polen over twee goede doelmannen beschikt en dat de kans bestaat dat Wojciech Szczesny (5,6 miljoen) onder de lat zal staan tijdens het WK.

Fernando Muslera (Galatasaray/Uruguay) - 5,7 miljoen

Uruguay is in de poule met Rusland, Saudi-Arabië en Egypte in principe de favoriet voor groepswinst. Het is dan ook aannemelijk dat Muslera de nodige punten zal pakken in de eerste ronde van het toernooi, temeer omdat hij met onder meer Diego Godín en José Maria Giménez een uitstekende defensie voor zich heeft.

Yann Sommer (Zwitserland/Borussia Mönchengladbach) - 5,6 miljoen

Het degelijke Zwitserland incasseert doorgaans weinig tegendoelpunten en heeft een goede kans om een poule met Brazilië, Costa Rica en Servië te overleven. Sommer behoort tot de goedkoopste doelmannen en kan vooral in de eerste ronde de nodige pakken. Een nadeel: over het algemeen stranden de Zwitsers op een groot toernooi al in de tweede ronde...

