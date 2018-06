Strootman reageert: ‘Misschien wel lekker dat ik geen aanvoerder ben’

Kevin Strootman droeg donderdag bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerdersband van het Nederlands elftal. Ronald Koeman heeft geen vice-aanvoerders aangewezen, maar de middenvelder mocht de band tegen Slowakije (1-1) dragen.

“Volgens mij is er geen tweede of derde aanvoerder. Dat verschilt per wedstrijd. Laten we hopen dat Virgil er de volgende keer weer bij is, dan hebben we die discussie ook niet meer”, aldus de 28-jarige linkspoot van AS Roma in gesprek met FOX Sports.

Strootman staat op veertig interlands, maar heeft niet altijd een even solide indruk kunnen maken. De voormalig speler van PSV, FC Utrecht en Sparta Rotterdam heeft de nodige kritiek gekregen en die heeft hij meegekregen, zo vertelde Strootman donderdag.

“Er is veel over gezegd dat ik de aanvoerder was. Mensen waren het er niet mee eens, onder meer van de media. Misschien is het wel lekker als ik geen aanvoerder ben. Virgil is goed bezig en verdient de band. Hij is de aanvoerder en leider. Ik hoop dat hij er iedere wedstrijd bij is, want dan hebben we die discussie ook niet meer.”