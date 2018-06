‘Ramos was niet voor het eerst agressief, dit is zijn manier van spelen’

Mido wond zich tijdens de eerste helft van de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid op. Mohamed Salah moest de strijd na een duel met Sergio Ramos al gauw staken en de Egyptische oud-aanvaller reageerde via Twitter: “Wie het voetbal begrijpt, weet dat Ramos Salah opzettelijk heeft verwond.”

De 35-jarige Mido, die na zijn loopbaan als coach aan de slag ging bij Zamalek, Ismaily en Wadi Degla, staat nog altijd achter die woorden: “Ik heb eerder gezegd dat de intenties van Sergio Ramos duidelijk waren wat betreft het blesseren van Salah, maar was dit de eerste keer dat Ramos zo agressief verdedigde?”, aldus Mido in gesprek met ON Sport.

“Nee, dit is zijn manier van spelen. Hij speelt agressief om de tegenstander angst aan te juichen zodat zijn directe tegenstander niet voorbij hem komt. Na de finale was ik erg boos op Ramos, omdat hij de speler blesseerde die ik steun. De speler van wie ik hoopte dat hij de Champions League kon winnen”, gaat de voormalig international verder.

“Maar als trainer zou ik een speler met hetzelfde karakter en kwaliteiten als Sergio Ramos graag in mijn team willen hebben”, voegt Mido eraan toe. De 25-jarige Salah, die kampt met een kwetsuur aan de schouder, kan waarschijnlijk niet in actie komen in de groepswedstrijden tegen Uruguay (15 juni) en Rusland (19 juni).