Bekritiseerde Karius ‘wordt een grote’: ‘Al beter sinds de komst van Van Dijk’

Loris Karius ging zaterdagavond tijdens de Champions League-finale twee keer ernstig in de fout, waardoor Real Madrid won ten koste van Liverpool (3-1). The Reds zouden al naarstig op zoek zijn naar een nieuwe doelman, maar Bruce Grobbelaar steunt de Duitse sluitpost: "Ze hebben mij twee jaar lang tweede kansen gegeven, dus waarom krijgt hij geen tweede kans na één duel?"

Grobbelaar, die dertien jaar lang onder contract stond bij de Engelse topclub, vindt dat Jürgen Klopp vast moet houden aan Karius. "Ze moeten hem gewoon in de spotlight houden volgend seizoen, gelijk vanaf de eerste wedstrijd", aldus de voormalig international van Zimbabwe in gesprek met de BBC. "Hij wordt een van de duurste doelmannen in de Premier League in de komende jaren."

"Hij kostte ongeveer zes miljoen om hem van Mainz te halen. Hij wordt echt een grote, dat beloof ik je. Hij heeft grote stappen gemaakt en doet het al beter sinds Virgil van Dijk er bij is gekomen." Grobbelaar is van mening dat een nieuwe doelman niet voor meer successen gaat zorgen: "Liverpool kan volgend jaar de Champions League winnen, maar alleen met twee gerichte aankopen: een middenvelder en een spits."

Verschillende doelmannen worden gelinkt met Liverpool, zoals Alisson Becker en Jasper Cillessen. Laatstgenoemde heeft aangegeven graag meer speeltijd te krijgen bij Barcelona. Een transfer van de Nederlander naar Liverpool lijkt uitgesloten: "Barcelona heeft bij mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ze me willen houden. Dan kun je hoog of laag springen, maar dan ligt de bal bij de club."