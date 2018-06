Van Gaal blikt terug: ‘Die Cillessen heeft nog nooit een penalty gehouden’

Louis van Gaal verbaasde op het WK van 2014 vriend en vijand toen hij, vlak voor het verstrijken van de verlenging, besloot om Jasper Cillessen naar de kant te halen ten faveure van Tim Krul. Laatstgenoemde groeide uiteindelijk uit tot de held van de avond, want de doelman keerde twee strafschoppen van Costa Rica.

Oranje bereikte met dank aan de ingreep van de bondscoach de halve finale, maar het was in ieder geval geen impulsieve wissel, vertelde Van Gaal op zijn boekpresentatie. Ruim voor het WK had hij een dergelijk scenario al besproken met zijn stafleden, vertelde LVG op zijn boekpresentatie, waar hij geciteerd werd door een verslaggever van de Volkskrant.

“Die Cillessen heeft nog nooit een penalty gehouden. Zijn uitstraling is niet geweldig voor een keeper”, sprak Van Gaal donderdag. “Krul is groter, heeft langere armen. Ik heb nooit overwogen om dat van tevoren te zeggen tegen Jasper. Daar kan hij niet mee omgaan. Dat zag je ook toen hij die waterzak omtrapte.”

Cillessen bood later zijn verontschuldigingen aan voor die actie: “Dat had ik niet moeten doen, maar het is emotie. Ik heb daarna mijn excuses aangeboden en 'sorry voor mijn gedrag' gezegd. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Zo simpel is het. Gewisseld worden is nooit leuk, maar ik heb de knop vrij snel omgezet.”