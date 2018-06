‘Matrasgate’ in België: WK-selectie lijkt uitgelekt door tv-reportage

De 23-koppige WK-selectie van België lijkt uitgelekt. Camerabeelden van de VRT toonden onbedoeld 23 gepersonaliseerde matrassen met de namen van de spelers. De namen van Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele waren niet te zien, waardoor men in België aanneemt dat dit vijftal niet naar het WK in Rusland gaat.

Bij een uitzending van VRT werd bij een item de matrassen van de Rode Duivels in beeld gebracht, waarbij de 23 gepersonaliseerde matrassen zijn aangeduid met de naam van een speler. Deze matrassen reizen dus allemaal af naar Rusland. In België wordt gesteld dat de 'knullige' reportage de selectie van België onbedoeld heeft bekendgemaakt.

Het item was bedoeld om te laten zie hoe elk bed wordt afgestemd op de behoefte van elke speler, maar momenteel praat men in België vooral over de mogelijke afvallers. Frank Verschuere, CEO van LS Bedding, schrok op toen hij werd gevraagd naar de stickertjes op de matrassen: "Ik zou niet zomaar afgaan op de namen die op de bedden zijn geplakt", reageert hij bij Het Laatste Nieuws.

Verschuere wil niet zeggen dat het een afleidingsmanoeuvre betrof: "Dat nu ook weer niet. Maar het is niet omdat er een naam van een speler opstaat, dat het ook een bed is voor die speler." Bondscoach Roberto Martinez moet voor maandag de definitieve WK-selectie van België bekendmaken en doorsturen naar de wereldvoetbalbond FIFA.