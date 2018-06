‘Dure Fransman bereikt persoonlijk akkoord met Atlético Madrid’

AS Monaco raakte Fabinho kwijt aan Liverpool en dreigt ook Djibril Sidibé te verliezen. l’Équipe pakt vrijdag uit met het bericht dat de 25-jarige rechtsback tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Atlético Madrid.

De clubs moeten nog een transfersom overeenkomen en de doorgaans goed ingevoerde Franse krant gaat uit van een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro. Monaco gaat in ieder geval winst maken op de zestienvoudig international van Frankrijk, want Sidibé werd in de zomer van 2016 voor vijftien miljoen euro overgenomen van Lille.

Sidibé komt uit de jeugdopleiding van Troyes en stapte in 2012 over naar Lille. Hij speelde tot dusverre 81 wedstrijden voor Monaco, waarin hij goed was voor zes doelpunten en zestien assists. Sidibé werd in 2016/17 kampioen en werd in dat jaar tevens verkozen in het Team van het Jaar van de Ligue 1.