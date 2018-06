Van Gaal peinst over voorstel en staat open voor terugkeer bij Ajax

Louis van Gaal heeft donderdagavond bij de presentatie van zijn nieuwe boek aangegeven dat Real Madrid niet hoeft te bellen. De Nederlander zei dat hij een 'niet te weigeren' aanbieding op zak heeft: "Ik wil iets doen wat ik nog niet heb gedaan. Ik heb in Spanje al voor Barcelona gewerkt", aldus de voormalig bondscoach van Oranje, geciteerd door verschillende media.

De 66-jarige Amsterdammer weet überhaupt nog niet of hij als trainer weer gaat werken: "Dat weet ik nog niet, daar moet je op wachten. Ik zal de tijd vinden om dat duidelijk te maken. Ik heb nu een aanbieding gekregen die ik eigenlijk niet kan weigeren. In juli, augustus komt er duidelijkheid. Ik hoef alleen nog maar ja te zeggen. Of nee. Je krijgt er allerlei sores bij, ik weet niet of ik dat nog wel wil", vertelde Van Gaal.

Donderdag zei Van Gaal tegenover AT5 dat hij wel openstaat voor een terugkeer als directeur bij Ajax: "Maar ten eerste moet je gevraagd worden, voordat je daarover na gaat denken. Op dit moment ben ik bezig met een selectieprocedure, maar daar beslis ik binnenkort over. Eigenlijk vertel ik al veel te veel, jullie krijgen over een paar maanden antwoord."