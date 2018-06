‘Je hoort weleens dat er niet naar je wordt omgekeken bij Ajax, dat was wel zo’

Zian Flemming heeft besloten Ajax na vele jaren achter zich te laten voor een avontuur bij PEC Zwolle. De middenvelder zegt in gesprek met Ajax Showtime dat hij van club verandert vanwege het 'perspectief'. Flemming heeft een positieve indruk van de Blauwvingers, die eerder al aanklopten bij de jongeling.

"Mijn belangenbehartigers vroegen mij of ik er voor open stond en ik antwoordde dat ik benieuwd was naar de mening van Ajax en wel wilde praten. PEC informeerde bij Ajax naar mij, maar een transfer was onbespreekbaar. Punt. Ik mocht niet weg, al was het ook niet zo dat ik graag weg wilde. Vandaag de dag ben ik blij dat ik gebleven ben", doelt Flemming onder meer op de behaalde titel met Jong Ajax.

Vince Gino Dekker gaf onlangs aan dat, als je lang uit de roulatie bent bij Ajax, je alleen op de wereld staat. Flemming kan zich wel vinden in die mening: "Je hoort weleens dat er niet naar je wordt omgekeken. Dat was wel zo. De fysio's hebben veel voor mij gedaan, maar vanuit de voetbaltechnische kant werd er niet veel energie in je gestoken. Je kunt het als goed of slecht zien, maar het gevoel van zoek het maar uit is niet fijn. Al word je er wel hard van."

Flemming wil zich ontwikkelen bij Zwolle, zodat hij over een paar jaar, zo zegt hijzelf, kan worden teruggekocht door Ajax. "Dat zou het allermooiste zijn. Ik ben een jongen die gehecht is aan Ajax en heb een enorm mooie tijd gehad. (...) Ik heb nu mijn avontuur in Zwolle en wie weet zal mijn loopbaan een nieuw hoofdstuk Ajax krijgen. Of laatstgenoemde een doel of een droom is? Het is mijn droomdoel."