VZ telt af - Piqué en Spanje bijna van elkaar verlost: ‘Ik ben er doodmoe van’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom Gerard Piqué wordt uitgefloten bij de nationale ploeg van Spanje.

Piqué ligt al lange tijd onder vuur bij een deel van de aanhang van de Spaanse nationale ploeg. Met zijn kwaliteiten als verdediger heeft dat niets te maken. De mandekker van Barcelona heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat hij zich meer Catalaan dan Spanjaard voelt. Met zijn populariteit in Catalonië zit het dan ook wel snor, daarbuiten daarentegen is het een ander verhaal.

Het is al geruime tijd bekend dat Piqué voorstander is van een onafhankelijk Catalonië. De regio in het noordoosten van Spanje heeft een eigen taal, vlag, volkslied en hoofdstad (Barcelona). Wie de geschiedenis een beetje kent, zal beamen dat het niet heel verwonderlijk is dat de Catalanen strijden voor onafhankelijkheid. In Spanje is men er echter fel op tegen en ook daar valt iets voor te zeggen. In oktober vorig jaar probeerde Catalonië een stap dichter bij de gewenste onafhankelijkheid te komen via een een referendum, dat op alle mogelijke manieren werd geprobeerd tegen te houden door de Spaanse regering. Negentig procent stemde vóór onafhankelijkheid. De uitslag was geen verrassing, daar alleen Catalanen stemgerechtigd waren. De onrust in Spanje was groot, mede door het harde optreden van de politie. Circa 850 mensen raakten gewond rondom de illegale en ongeldig verklaarde stemming.

De verdeeldheid in Spanje is al jarenlang groot. Toen de WK-finale in 2010 werd gewonnen van Oranje, was het niet overal feest. Met name in Catalonië bleef het in sommige delen stil. Met zijn uitgesproken mening is Piqué een makkelijk slachtoffer. Lang heeft hij alle kritiek kunnen verdragen, maar in 2016 had hij er genoeg van en gaf hij aan na het WK in Rusland zijn interlandcarrière te beëindigen. Voorafgaande aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië (2-0 winst) in 2016 knipte hij een deel af van zijn mouwen waar de kleuren van de Spaanse vlag op stonden. Die actie leidde tot veel commotie in Spanje en dat was voor Piqué de bekende druppel. “Ik ben er doodmoe van. Het WK in Rusland wordt mijn laatste toernooi, ik hoop dat ik op een normale manier kan vertrekken.”

In Spanje zocht men meer achter de actie, maar naar eigen zeggen had Piqué zijn mouwen afgeknipt om een praktische reden. “Ze waren erg kort en dat irriteerde. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kan het niet meer opbrengen”, reageerde hij. Het was niet het eerste incident van Piqué bij de nationale ploeg. Zo werd hij in 2015 tijdens een oefeninterland tegen Costa Rica in Madrid al uitgefloten door Spaanse fans, nadat hij eerder kritiek had geuit op Cristiano Ronaldo. “Ze zijn erin geslaagd om me het plezier te ontnemen om voor Spanje te spelen. Hoewel ik na het WK in Rusland pas 31 ben, ga ik ermee stoppen.”

Piqué was dus al impopulair bij het Spaanse publiek en zijn steun voor het Catalaanse referendum in oktober vorig jaar werkte dan ook als een rode lap op een stier. Vlak voor de interlandperiode stond voor Barcelona de thuiswedstrijd tegen Las Palmas op het programma. Omdat er door het optreden van de politie honderden gewonden waren gevallen, wilde Barcelona de competitiewedstrijd niet spelen uit sympathie voor de bevolking. Echter, als Barça weigerde het duel te spelen, zou de ploeg van trainer Ernesto Valverde kunnen rekenen op een aftrek van zes punten.Uiteindelijk werd de wedstrijd gespeeld achter gesloten deuren. Na afloop stond een emotionele Piqué de pers te woord en gaf hij aan dat hij bereid was om te stoppen als international. “Als mensen binnen de Spaanse bond vinden dat mijn situatie een probleem kan vormen binnen het nationale elftal, ben ik bereid een stapje terug te doen”, zei hij in tranen. “Ik voel me vandaag meer Catalaan dan ooit tevoren. Ik ben trots op het gedrag van de mensen in Catalonië. Stemmen is een recht dat we moeten koesteren.”

Een dag na zijn uitspraken meldde Piqué zich bij de nationale ploeg. Zijn ontvangst op het trainingsveld was allesbehalve hartverwarmend. Toen de verdediger het veld op kwam klonk er gefluit vanaf de tribunes en werd hij uitgescholden. De politie verwijderde nog een spandoek met de tekst 'Ik wil dat je zelf opstapt, ik wil dat je eruit wordt gezet. Je bent om te kotsen'. Sommige ploeggenoten namen het in de media voor Piqué op en ook bondscoach Julen Lopetegui sprong in de bres. “Ik heb met hem gesproken. De beledigingen aan het adres van Piqué zijn erg treurig. Hij is altijd zeer trouw geweest aan de nationale ploeg, meer nog dan sommige andere spelers”, zei hij. “Hij is rustig onder alle kritiek. Piqué zit bij de nationale ploeg omdat hij een geweldige speler is. Ik heb hem gevraagd hoe hij zich voelt en hij gaf aan dolgraag voor Spanje te willen spelen. Hij is zeer gemotiveerd, anders was hij ook niet gekomen."

Lopetegui ging verder: “Wij kijken niet naar de politieke mening van spelers. Piqué is een geweldige verdediger die altijd alles voor de ploeg geeft. Hij heeft zich nog nooit misdragen, anders hadden we wel ingegrepen. Verder heeft hij recht op zijn mening”, aldus de bondscoach, die over de kwestie sprak met Juan Luís Larrea, voorzitter van de Spaanse voetbalbond. “We hebben de zaak besproken en kwamen tot de conclusie dat de huidige situatie voor niemand prettig is. Maar de focus moet nu weer op het voetbal liggen. Ik hoop dat de fans Piqué vrijdag goed en rustig ontvangen.”

De populariteit van Piqué bereikte het absolute dieptepunt. Het weerhield hem er niet van om zijn mening te blijven verkondigen. In februari raakte hij in opspraak door zijn provocerende gebaar in de stadsderby tegen Espanyol. Na zijn gelijkmaker (1-1) vierde hij het doelpunt met zijn vinger voor zijn mond. In eerdere interviews had hij de rivaal uit Barcelona steevast ‘Espanyol Cornella’ genoemd, waarmee hij doelde op het onderkomen van Espanyol. Deze gemeente is als het ware opgeslokt door Barcelona. Het leidde tot fluitconcerten tijdens de derby. “Respectloos? Respectloos is dat ze mij veroordelen als ik de club Espanyol de Cornella noem”, reageerde de Catalaan na afloop. "Het is respectloos als mijn familie wordt beledigd. Dit (het gebaar, red.) was het laatste wat ik kon doen. Ik ben bevriend met mensen bij Espanyol. Het zijn goede mensen, maar als zij niet optreden, zijn ze allemaal verantwoordelijk. Wij zijn mensen allemaal mensen, en reageren. Als de bazen niet de juiste beslissingen nemen en er niets van zeggen, zullen we niet zwijgen.”

Deze maand begint Piqué aan zijn laatste kunstje bij de nationale ploeg. Lopetegui hoopt echter op meer. "Ik ga ervoor zorgen dat hij een zo goed mogelijk WK gaat spelen en daarna zien we wel wat er gebeurt”, aldus de bondscoach. Het besluit van de centrumverdediger lijkt vast te staan. Nog een paar weken, en dan zijn Piqué en de nationale ploeg van Spanje van elkaar verlost. Piqué zal op zijn beurt blijven strijden om samen met Catalonië volledig verlost te worden van Spanje.

