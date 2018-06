NAC-aanvaller kwam Messi dinsdag tweemaal tegen: ‘Maakt natuurlijk indruk’

Richelor Sprangers stond dinsdag tegenover Lionel Messi, in het kader van de vriendschappelijke interland tussen Argentinië en Haïti (4-0). De twintigjarige aanvaller van NAC Breda mocht de laatste twaalf minuten meedoen en werkte zodoende zijn tweede A-interland af. Voor Sprangers was de wedstrijd in La Bombonera er een om nooit meer te vergeten.

“Ik ben op de eerste plaats blij dat ik een kwartier op het veld heb mogen staan met Messi en al die andere grote voetballers”, vertelt Sprangers in gesprek met BN De Stem. “Het stadion, de sfeer, al die grote spelers die je voorbij ziet komen. Natuurlijk maakt dat indruk.” Twee keer in de wedstrijd kwam Sprangers Messi tegen. "Dat gevoel om daar op het veld te staan tegen een man als Messi, in duel te gaan met hem, dat kun je gewoon niet beschrijven.”

“Je kan zeggen: Messi is ook maar een mens. Maar toch. Die man kan zoveel met een bal dat het ergens ook niet normaal is. Ik ben twee keer met hem in een direct duel geweest en ik ben er twee keer heelhuids uitgekomen. De beste verdedigers zijn tegen hem weleens voor paal gezet. Ik ben blij dat dat mij niet is overkomen.”

Sprangers maakte in november 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van NAC, in de Jupiler League. Hij kwam dat seizoen tweemaal binnen de lijnen. In de voorbije voetbaljaargang speelde Sprangers acht duels in de Eredivisie, allemaal als invaller.