Nainggolan: ‘Dat is hypocriet zijn, dat is niet echt ’man zijn‘’

Radja Nainggolan gaf bij Gert Late Night aan nog altijd niet te begrijpen waarom Roberto Martinez de middenvelder van AS Roma niet meeneemt naar het WK. De Belg gaf daarnaast zijn mening over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld Wesley Sonck. Nainggolan is niet te spreken over de voormalig voetballer van onder meer Ajax, thans tv-analyticus en trainer van België Onder-18.

"Wesley Sonck zegt dat ik geen wedstrijden kan winnen. Ik vind dat ex-spelers nooit kunnen spreken over spelers. Nu hij voor de bond werkt, moet hij wel zo spreken natuurlijk. Ik heb altijd gezegd: ik leef mijn leven buiten het voetbal zoals normale mensen. Op het veld leef ik als een prof. Ex-spelers moeten nooit spreken over spelers. Dat is hypocriet zijn. Dat is niet echt ‘man zijn’”, aldus Nainggolan.

De middenvelder sprak ook over de aandacht van vrouwen: “Het is moeilijk om nee te zeggen soms. Ook nu ik getrouwd ben? Ik ga niet zeggen dat ik een engel ben. Het enige belangrijke is dat er dan gewoon niks uit moet komen. Of ik daar open over ben tegenover mijn vrouw? Dat moet genegeerd worden tot de dood. Daar mag je niet voor uitkomen. Wandel eens over straat of ga eens uit, ga eens feesten, en er komen plots vijf vrouwen rond je staan. Ja, wat doe je dan?”

Tot slot sprak Nainggolan over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Hij baalt dat het anno 2018 nog een taboe is: “Ze komen er niet voor uit. Ze schamen zich. Ik denk wel dat je vandaag nog zou worden afgemaakt. In die wereld wel. Als er dan echt wel iemand in zit die zich… die behoort tot… Die zou zich gewoon niet op zijn gemak voelen over hoe de rest gewoon al praat.”