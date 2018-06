‘Bayern moet maximaal 120 miljoen neerleggen voor opvolger Lewandowski’

Bayern München houdt rekening met een transfer van Robert Lewandowski. Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van de Poolse spits, gaf tegenover BILD aan dat zijn cliënt klaar is om naar een andere topclub te vertrekken. Der Rekordmeister oriënteert zich derhalve op de transfermarkt en zou in Timo Werner van RB Leipzig een goede vervanger zien.

Lewandowski, die nog tot medio 2021 vastligt in Beieren, wordt gelinkt aan verschillende topclubs, zoals Chelsea, Real Madrid en Paris Saint-Germain. De Pools international kan op het WK in Rusland zijn transferwaarde verder opschroeven. Bayern verwacht naar verluidt flink te kunnen cashen en hoopt op een bedrag boven de honderd miljoen euro.

Dat geld kan volgens BILD weer geïnvesteerd worden in de ideale opvolger van Lewandowski, namelijk Werner. Net als Lewandowski kan de 22-jarige spits zich tonen op het WK, aangezien de Duitser is geselecteerd door bondscoach Joachim Löw. Leipzig laat het talent echter niet zomaar gaan, want die Roten Bullen verlangen naar verluidt tussen de 100 en 120 miljoen euro.