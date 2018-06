Brands maakt kennis met Engeland: ‘Mijn familie keek raar op van dit verhaal’

Marcel Brands is vanaf vandaag officieel director of football bij Everton. De 56-jarige Brands werd in juni 2010 aangesteld als nieuwe technisch directeur van PSV en is acht jaar later door de voordeur van het Philips Stadion vertrokken. Brands kijkt erg uit naar de komende jaren in het voetbalgekke Engeland en heeft al een aparte ervaring achter de rug.

Een Engelse krant verzekerde dat 'zijn vrouw Kim' vlakbij het trainingscomplex van Everton een huis had gevonden en het leek alsof Brands een interview aan de Britten had gegeven. “Mijn vrouw heeft toch echt een andere naam. Mijn familie keek raar op van dit verhaal, dat ook via internet en sociale media is verspreid”, vertelt Brands in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Gelukkig lopen ze al wat langer mee en begrijpen ze deze soms wat gekke wereld. Voordat ik deze functie aanvaardde, heb ik met Txiki Begiristain van Manchester City (technisch directeur, red.) gesproken over de impact”, vervolgt Brands. “Hij verzekerde me dat het allemaal meevalt, omdat in Engeland de aandacht niet zozeer naar de directie maar naar de trainer uitgaat.”

Brands weet niet of hij ooit bij PSV terugkeert. “Ik heb nu voor drie jaar getekend en hoop een jaar of vijf, zes te gaan werken op de plek waar ik nu terecht kom. Misschien stop ik daarna wel helemaal, misschien nog niet. Ik heb nu ongelooflijk veel zin in mijn nieuwe job en hoop dat PSV aan de top blijft in Nederland.”