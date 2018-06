De Boer lyrisch: ‘Dit vind ik mooi, hij gooit alle agressie erin’

Ruud Vormer maakte donderdagavond zijn debuut voor Oranje door in de rust in te vallen bij de wedstrijd tegen Slowakije (1-1). De middenvelder van Club Brugge heeft het in het tweede bedrijf goed gedaan, constateert Ronald de Boer. De analist zag een enthousiaste Vormer: "Hij gooit alle agressie erin. Zo van: Die bal win ik. Jij gaat niet met die bal vandoor."

"Hij heeft diepgang. Bij de schietkans van Quincy Promes zorgde hij al voor de onderschepping. Hij heeft een goede pass en probeert meteen de diepte te zoeken", vervolgt De Boer bij FOX Sports. De oud-voetballer zag Vormer ook lange sprints maken: "Dit vind ik mooi. Die bereidheid, de wil om erbij te zijn. Niet in het begin van de fase gokken: ‘Jongens, zoek het maar uit’."

"De pass die hij kreeg (van Promes, red.) was echter net te hard zodat hij niet kon scoren. Ik had het hem wel gegund." De Boer is blij dat Vormer zich bij de nationale ploeg van Nederland heeft gevoegd, want de voormalig Feyenoorder neemt ervaring met zich mee. "We vergeten allemaal dat hij goed speelt bij Club Brugge. Toch geen slechte club in België."

"Hij is daar aanvoerder en neemt de ploeg op sleeptouw. Hij doet dat daar al een paar jaar." De Boer vindt niet dat de dertigjarige Vormer al over zijn hoogtepunt is: "Als je telkens fit blijft tussen je 24ste en pakweg je 34ste. Dan moet je op je 30ste kunnen oogsten." Mogelijk maakt Vormer komende maandag ook minuten als Oranje het in Turijn opneemt tegen Italië.