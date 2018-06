‘Real Madrid moet tientallen miljoenen betalen om droomtrainer te strikken’

Zinédine Zidane maakte donderdag wereldkundig dat hij zijn contract bij Real Madrid heeft ingeleverd. De clubleiding van de Koninklijke heeft echter snel gehandeld, aangezien Joachim Löw en Mauricio Pochettino naar verluidt al zijn gecontacteerd. Laatstgenoemde geldt als droomkandidaat, maar Tottenham Hotspur verlangt een flinke som geld voor de diensten van de Argentijn.

Pochettino heeft geen afkoopclausule in zijn contract staan, maar zou wel met voorzitter Daniel Levy hebben afgesproken dat er gepraat kan worden als Real Madrid zich zou melden. Volgens de vrijdageditie van The Times vraagt Tottenham rond de 48 miljoen euro van Real als de Spaanse topclub Pochettino daadwerkelijk wil overnemen.

De manager van de Londenaren, die overigens geen zaakwaarnemer heeft en dus zelf zijn deals vormgeeft, heeft onlangs een contract tot medio 2023 getekend bij the Spurs, waarbij hij ongeveer tien miljoen euro per jaar verdiend. In de Spaanse hoofdstad kan Pochettino aanzienlijk meer verdienen, maar de exacte salarisaanbieding van Real is nog onduidelijk.

Dat Pochettino de grote favoriet is om aan de slag te gaan in het Santiago Bernabéu staat wel vast. Voorzitter Florentino Pérez is al enkele jaren gecharmeerd van Pochettino, die sinds 2014 de scepter zwaait bij Tottenham. Spaanse media als COPE, Marca,Mundo Deportivo en Sport meldden eerder al dat de manager van Tottenham geldt als de enige topkandidaat.