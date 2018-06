‘Alle wedstrijden in Eredivisie vanaf 2020/21 verplicht op natuurgras’

Vanaf het seizoen 2020/2021 moeten alle competitiewedstrijden in de Eredivisie verplicht worden afgewerkt op natuurgras. De intentie om kunstgras uit de hoogste Nederlandse voetbalafdeling te verbannen is het resultaat van een bijeenkomst met het gros van de clubdirecteuren. Maandag volgt een laatste toetsing binnen de Eredivisie CV.

Volgende week woensdag moet het besluit bekrachtigd worden tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Volgens De Telegraaf liggen de standpunten van de clubs inzake de verdeling van televisiegelden en een nieuwe voetbalpiramide te ver uiteen en zal maandag een ultieme poging worden ondernomen om tot een akkoord te komen. Het algemene belang is voor veel Eredivisie-clubs echter ondergeschikt aan niet degraderen.

Deze pijnpunten, zoals de inkrimping tot zestien clubs van zowel de Eredivisie als de eerste divisie, de opbouw van de voetbalpiramide in het algemeen en een gelijkmatigere verdeling van de tv-gelden lijken voorlopig te blijven bestaan omdat de clubs daarin qua meningen en belangen te ver uit elkaar liggen.

“Helaas regeert bij veel clubs de angst voor degradatie en komt het algemeen belang op de tweede plaats, terwijl met zestien clubs in de Jupiler League de kans op promoveren ook weer groter is”, baalt een, onbekende, Eredivisie-directeur in gesprek met De Telegraaf. “We maken onszelf belachelijk dat we na tweeënhalf jaar praten slechts kunnen afspreken om op natuurgras te gaan spelen. Maar zo liggen de kaarten, tenzij maandag iedereen over zijn eigen schaduw heen durft te stappen. Al verwacht ik dat niet.”